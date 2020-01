Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các cơ quan báo chí, xuất bản nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 15-1, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi gặp mặt Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh; Trưởng Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin đến đội ngũ những người làm công tác khoa học - kỹ thuật, văn học - nghệ thuật, báo chí, xuất bản thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó, có những khó khăn rất lớn, như: Lũ ống, lũ quét ở các huyện Quan Sơn, Mường Lát, dịch tả lợn Châu phi, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực, mà những năm trước đây chưa đạt được. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tới 17,15%, là năm thứ 2 tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 3 trong cả nước về mức tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước đạt 28.806 tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 2010. Chương trình xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 61% số xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại tiếp tục tăng trưởng mạnh và có nhiều khởi sắc; các lĩnh vực đều tăng trưởng từ 17% đến 30%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Trong đó, giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; thi Olympic quốc tế, học sinh Thanh Hóa giành được 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, là kết quả cao nhất từ trước đến nay; thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đại diện cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, trong thành quả chung đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương, sự trăn trở, nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm công tác khoa học - kỹ thuật; văn học - nghệ thuật và đội ngũ những người làm báo.

Thông tin thêm về định hướng lớn của tỉnh trong năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với những thành tựu đã đạt được và trên cơ sở dự báo được thời cơ, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, năm 2020, tỉnh đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 12,5% trở lên. Đặc biệt, tỉnh tập trung xây dựng Đề án về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để trình Bộ Chính trị. Đây chính là tiền quan trọng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và tiếp tục có bước phát triển lớn mạnh trong tương lai. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, tập trung triển khai nhiều dự án lớn trong giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện đội ngũ những người làm công tác khoa học - kỹ thuật; văn học - nghệ thuật và đội ngũ những người làm báo đã phát biểu chia sẻ niềm vui đối với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm qua; cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ những người làm công tác khoa học – kỹ thuật, văn nghệ sĩ, những người làm báo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ những người làm công tác khoa học – kỹ thuật, văn nghệ sĩ, những người làm báo khẳng định, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành với tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh mong đội ngũ những người làm công tác khoa học - kỹ thuật; văn học - nghệ thuật và đội ngũ những người làm báo tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chúc đội ngũ những người làm công tác khoa học - kỹ thuật; văn học - nghệ thuật và đội ngũ những người làm báo năm mới sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công, thắng lợi mới; tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

