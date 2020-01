Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí cán bộ hưu trí cơ quan Tỉnh ủy nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, chiều 4-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong không khí vui mừng, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phấn khởi thông tin với các đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy về những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tới 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá; xây dựng nông thôn mới đạt kết cao, vượt mục tiêu đến năm 2020. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng mạnh; hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, có sản phẩm tăng tới 33%. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực khởi sắc. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt 92,39%; giáo dục mũi nhọn đạt quả tốt nhất từ trước đến nay với 4 huy chương (3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc) tại kỳ thi Olympic quốc tế và 1 Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, xếp đầu cả nước về số Huy chương Vàng Olympic quốc tế năm 2019. Thể thao thành tích cao đứng thứ 4 trong cả nước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm và phát huy. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế cuả tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37 ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị; qua đó, giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã, để toàn tỉnh còn 559 xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Những thành công của tỉnh trong năm 2019 là kết quả của sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương; sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thông tin tới các đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy về những định hướng lớn của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với tính phấn đấu rất cao, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.670 USD; sản lượng lương thực giữ ở mức 1,57 triệu tấn…

Để đạt được mục tiêu này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực sản xuất có liên quan đến đời sống nhân dân và các lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành tựu và sự đổi thay, tiến bộ của tỉnh. Bên cạnh thành tựu về kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng cũng có nhiều điểm nhấn quan trọng. Đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Thanh Hóa phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đạo đức trong sáng, đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng nghiêm túc tiếp thu và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp trách nhiệm, quý báu của các đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy và mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy bằng vị thế và uy tín của mình trong cộng đồng dân cư, tích cực thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ và ủng hộ các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển của tỉnh, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, giá trị để Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa Thanh Hoá phát triển mạnh mẽ, xứng với tiềm năng, thế mạnh và truyền thống vẻ vang của một tỉnh anh hùng.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng kính chúc các đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chúc thọ và tặng quà cho 22 đồng chí cán bộ hưu trí của cơ quan Tỉnh ủy có độ tuổi từ 70 đến 95 tuổi.

Quốc Hương