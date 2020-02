Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo các nội dung hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam

Ngày 6-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị để cho ý kiến chỉ đạo vào các nội dung hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn.

Theo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam được tổ chức vào tháng 3 -2020, với quy mô cấp tỉnh, thực hiện cầu truyền hình trực tiếp tại hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam. Chương trình gồm 2 phần: phần thứ nhất là nghi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam; phần 2 là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thanh Hóa – Quảng Nam Nghĩa tình đậm sâu”.

Về các hoạt động kỷ niệm, sẽ có tổ chức triển lãm “Thanh Hóa – Quảng Nam 60 năm một chặng đường” được bố cục làm 3 phần. Phần thứ nhất: Thanh Hóa – Quảng Nam địa linh nhân kiệt; phần thứ hai: Nghĩa tình sắt son; phần thứ ba: Chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Trong các hoạt động kỷ niệm, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức đoàn đại biểu tham dự các hoạt động tại hai tỉnh. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sẽ tham dự lễ khánh thành Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa và viếng nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Quảng Nam; dự tọa đàm “Quảng Nam – Thanh Hóa 60 năm kết nghĩa, hợp tác và phát triển”; thăm tặng quà một số gia đình chính sách là cơ sở, địa bàn hoạt động của tiểu đoàn Lam Sơn và một số Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam; tham quan tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công hoặc Khu phức hợp ô tô Trường Hải; Dự chương trình gặp mặt các đại biểu tham dự kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cho ý kiến vào các hoạt động lễ kỷ niệm các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 10 hoặc 11-3 -2020; cân nhắc mời các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về dự; đại diện những người Quảng Nam ra Thanh Hóa sinh sống và lập nghiệp; mời lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Về nội dung hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu sắp xếp thời gian hợp lý, không để hoạt động chồng chéo; nghiên cứu quà tặng mang ý nghĩa biểu trưng của tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam là sự kiện rất quan trọng, nhằm phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đã có mối quan hệ truyền thống gắn bó ruột thịt, keo sơn được xây dựng và phát triển từ những năm tháng gian khó, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, giao lưu, hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới và hội nhập. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục thế hệ trẻ hiểu được truyền thống hào hùng, tình kết nghĩa trong lịch sử của dân tộc nói chung và hai tỉnh nói riêng. Đồng thời, tạo cơ hội cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân của hai tỉnh hợp tác cùng phát triển.

Về các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh trong quá trình triển khai cần phối hợp trao đổi với UBND tỉnh Quảng Nam để thời gian tổ chức các hoạt động sẽ diễn ra vào ngày 10 hoặc ngày 11 tháng 3-2020. Về lễ kỷ niệm cần xác định lễ mít tinh là sự kiện trọng yếu nhất, chính vì vậy cần xây dựng kịch bản chi tiết cụ thể. Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kịch bản chi tiết báo cáo Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến. Lễ kỷ niệm và triển lãm cần nghiên cứu với chủ đề: “Thanh Hóa – Quảng Nam Nghĩa nặng tình sâu”. Đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Thanh Hóa tại Quảng Nam thống nhất một đồng chí Thường trực Tỉnh ủy là trưởng đoàn và cần nghiên cứu các hoạt động phải thiết thực ý nghĩa, nhất là hoạt động khánh thành nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ người Thanh Hóa tại Quảng Nam. Vì đây là sự kiện được lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam trao đổi rất kỹ và thống nhất. Việc xây dựng Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa đã hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam mang tính nhân văn cao, thể hiện tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam đối với các anh hùng liệt sỹ, đồng thời, qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước đối với thanh thiếu niên, nhất là các thế hệ trẻ mai sau. Công trình Nhà bia được xây dựng trong quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam và được sử dụng vật liệu đá của tỉnh Thanh Hóa, thể hiện mối quan hệ truyền thống gắn bó, ruột thịt, keo sơn, nghĩa nặng, tình sâu, được xây dựng và phát triển từ những năm tháng gian khó, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thanh Hóa đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ anh dũng chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Quảng Nam vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng lưu ý UBND tỉnh cần nghiên cứu tổ chức tặng quà xây dựng nhà tình nghĩa là người Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại Quảng Nam; các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó, nghiên cứu quà tặng có ý nghĩa thể hiện nghĩa tình của hai tỉnh. Việc tổ chức lễ kỷ niệm cần trang trọng, an toàn tiết kiệm và hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến và thống nhất chủ trương tổ chức Hội chợ nông nghiệp và Tuần lễ Dưa tỉnh Thanh Hóa năm 2020, được tổ chức Trung tâm Truyền hình – Triển lãm – Hội chợ - Quảng cáo tỉnh với thời gian 7 ngày dự kiến trong tháng 4-2020. Hội chợ là điều kiện thuận lợi để các xã, phường, thị trấn, các hiệp hội, siêu thị, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản phẩm, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, thực phẩm trong tỉnh và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giới thiệu các thành tựu về nông nghiệp, nông nghiệp của các địa phương, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề… góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất về chủ trương tổ chức Hội chợ và nêu rõ: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lănh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là vấn đề về liên kết sản xuất, chế biến và bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn vào thị trường để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Để tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm (nông sản, OCOP, làng nghề,… .) là rất cần thiết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý UBND tỉnh cần nghiên cứu đặt tên là: Hội chợ nông nghiệp và tuần lễ Dưa xứ Thanh năm 2020. Thời gian tổ chức Hội chợ vào dịp trước, trong và sau lễ 30-4 -2020, để thu hút được đông đảo người dân đến tham quan và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hội chợ, tạo sự kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Trong đó, cần chú trọng đến việc xây dựng nét đặc trưng của Hội chợ, nhất là các sản phẩm Dưa của Thanh Hóa đến đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh biết và tiêu thụ. Quan tâm đến vấn đề liên kết đưa các sản phẩm nông sản vào thị trường các tỉnh lớn như: Hà Nội, Quảng Ninh…Có sự kết nối với các doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp sản xuất theo chuỗi nhằm cung ứng sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo phương án tài chính, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và quản lý thực hiện các dự án trong Khu vực Hồ Thành, TP Thanh Hóa; báo cáo đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư thực hiện Dự án khu nghĩa trang nhân dân tại Quảng Minh và xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn; Báo cáo giải quyết đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Truyền hình – Triển lãm – Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.

Minh Hiếu