Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội nông dân

Thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) trên địa bàn tỉnh luôn xác định thi đua yêu nước là động lực phát triển, là giải pháp quan trọng để tập hợp các tầng lớp nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.

Hội Nông dân huyện Quảng Xương vận động hội viên đưa vào gieo trồng nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân vùng nông thôn, các cấp HND đã đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, các cấp hội luôn chú trọng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Với phương châm “vận động đi đôi với hỗ trợ” các cấp hội tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tạo điều kiện và đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2020, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức dạy nghề cho 3.904 hội viên nông dân; tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 2.062 hội viên nông dân có việc làm sau khi được đào tạo nghề. Phối hợp với các công ty xuất khẩu lao động trong nước tư vấn cho 1.491 lao động nông thôn trong tỉnh về các lĩnh vực chính sách, chế độ, luật pháp, nhu cầu thị trường về lao động và đào tạo nghề. Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung ứng được 15.197 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân. Tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng chế phẩm sinh học BioWISH trong chăn nuôi, trồng trọt, xử lý rơm rạ trên đồng ruộng, xử lý môi trường cho 305.583 lượt cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức 57 cuộc hội thảo cho 3.316 lượt người tham gia. Tín chấp và ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho gần 187.000 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với mức dư nợ 11.245 tỷ đồng. Từ đó, nhiều ngành nghề, mô hình mới được du nhập và phát triển; nhiều trang trại, gia trại quy mô theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành, phát triển, vừa cải thiện, nâng cao cuộc sống cho gia đình, vừa tạo thêm việc làm cho một bộ phận lao động địa phương. Toàn tỉnh hiện có hơn 240 ngàn hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Với vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp HND trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền tới các hội viên xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia tích cực phong trào xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa và phong trào nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh. Trong 9 tháng năm 2020, các cấp HND đã vận động hội viên nông dân đóng góp được 145 tỷ 744 triệu đồng, 130.472 ngày công; hiến 106.519m2 đất; tu sửa và làm mới 4.717km đường giao thông nông thôn, kênh mương và 639 công trình các loại. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng được các cấp hội tích cực triển khai. Trong đó, các cấp HND trong tỉnh đã duy trì thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp HND trong tỉnh còn phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên nông dân về Hiệp định, quy chế khu vực biên giới, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển, kinh tế - xã hội vùng núi, biên giới. Cùng với đó, các cấp hội còn tích cực tham gia xây dựng thôn, bản không có người phạm tội, cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng; duy trì thực hiện tốt mô hình chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự.

Có thể khẳng định, việc đẩy mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp HND trong tỉnh đã góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, qua đó, củng cố lòng tin của nông dân với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tổ chức hội ngày càng thêm vững mạnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương