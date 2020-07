Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Thanh Hóa:

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ báo cáo triển khai phương án đảm bảo ANTT Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, lãnh đạo toàn đơn vị đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra.

Trong đó, đã chủ động tham mưu, hướng dẫn cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và bảo vệ bí mật Nhà nước. Chủ động phát hiện, điều tra xác minh, làm rõ sai phạm nhiều vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, chuyển Cơ quan An ninh điều tra giải quyết, xử lý theo quy định pháp luật, được lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ, như: Phát hiện, bắt giữ đối tượng giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bắt đối tượng Nguyễn Danh Dũng, Phạm Văn Điệp về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; các đối tượng trục lợi bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh; các đối tượng cán bộ Thanh tra tỉnh có hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ...

Chủ động triển khai kế hoạch công tác bảo vệ nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham mưu giải quyết các vụ việc nổi cộm về an ninh nội bộ tại cơ sở, xử lý tình hình mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu kiện kéo dài. Chủ trì giúp Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phân công lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các lượt đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh như: Lễ vận hành thương mại Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, Kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa...

Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra, an ninh trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa tư tưởng, an ninh mạng luôn được đảm bảo ổn định. Trong đó, đã phát hiện, xử lý các vi phạm trong khám chữa bệnh, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, trục lợi bảo hiểm y tế, kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng, sử dụng bệnh án giả. Điển hình là xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trục lợi thuốc, vật tư y tế chiếm đoạt tài sản; xác minh, làm rõ nhiều vụ làm bệnh án giả để hưởng chế độ chất độc hóa học, thương binh, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước...

Trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số giáo viên, học sinh, sinh viên thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin, bài viết thể hiện sự bất mãn, bức xúc từ trang phản động Việt Tân, hoặc các đối tượng phản động kèm theo những lời bình sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; liên hệ, nhận tiền và hiện vật của các đối tượng từ nước ngoài; một số trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia hội nhóm tôn giáo trái pháp luật như “Hội thánh Đức chúa trời”, pháp luân công; hàng năm đều triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thi học sinh giỏi...

Đặc biệt, trong những năm gần đây, trước sự phát triển bùng nổ của Internet và các mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng và có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước, đòi hỏi lực lượng an ninh chính trị nội bộ phải tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức triển khai lực lượng, biện pháp công tác nghiệp vụ để xác minh, đấu tranh với các trường hợp có hành vi đăng tải chia sẻ các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội gây dư luận xấu trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp tác động, đấu tranh, bóc gỡ, ngăn chặn với các hành vi đăng tải các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã rà soát, lập danh sách quản lý hàng chục trang tin, 136 tài khoản facebook, gần 500 trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân thường xuyên đăng tải những nội dung thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm hàng trăm đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận về các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh... Đặc biệt, trong thời gian cả nước đang căng mình phòng, chống dịch COVID-19, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận...

Ngoài làm tốt công tác nghiệp vụ, đảng bộ cũng luôn đề cao làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; không ngừng đổi mới phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, kết hợp lồng ghép với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cuộc vận động “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”... đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Thượng tá Lê Việt Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng như: Phấn đấu 95% cán bộ, đảng viên có đầy đủ bản lĩnh, năng lực, trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn; tham gia hưởng ứng Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn” theo đúng quy định; phấn đấu trong nhiệm kỳ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an hoặc cao hơn. Trước mắt, tham mưu cho giám đốc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào năm 2021; đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020...; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo vững chắc an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn được giao.

Đình Hợp

(Công an tỉnh)