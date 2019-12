Thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Lực lượng công an huyện Vĩnh Lộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác và tập kết cát trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm (PCTP) trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được hiệu quả trong giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với các đơn vị liên quan, như: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh; UBND, công an, viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Nông Cống, Hà Trung, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa... Thông qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, trong những năm qua, các đơn vị đã tích cực phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTP với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm, nhân rộng và duy trì hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 69 mô hình đang hoạt động ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Nhiều mô hình đã thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trở thành điển hình tiên tiến, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn dân cư như: “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” của MTTQ; “Câu lạc bộ thanh niên PCTP”, “Tuổi trẻ với pháp luật” của đoàn thanh niên; “Tổ cứu hộ, cứu nạn giao thông” của hội cựu chiến binh... Qua phát động phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho các cơ quan công an 16.000 nguồn tin, trong đó có 5.600 tin có giá trị về ANTT; lực lượng công an đã bắt 300 đối tượng; các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân đã trực tiếp vận động 126 đối tượng ra đầu thú; hòa giải nhiều mâu thuẫn; quản lý, giáo dục, cảm hóa nhiều đối tượng không tái phạm tội và tệ nạn xã hội. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan sai; điều tra khám phá, xử lý nhiều vụ án hình sự, ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phát hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về công tác PCTP chưa đầy đủ, toàn diện. Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án nhiều nơi còn hình thức. Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng chưa được quan tâm. Tình hình tội phạm ma túy có xu hướng tăng nhanh, nhưng gặp khó khăn trong việc đấu tranh ngăn chặn. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là xả thải, nước thải không qua xử lý ra môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí... nhưng công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý chưa tương xứng với tình hình thực tế. Công tác quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ chưa triệt để. Công tác điều tra, xử lý tội phạm còn hạn chế, kết quả kiểm sát trực tiếp của viện kiểm sát cho thấy, một số trường hợp có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa khởi tố; ban hành quyết định không khởi tố không có căn cứ... Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại xác minh giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tuy đã được nâng lên, nhưng vẫn còn một số nội dung yêu cầu xác minh chất lượng hạn chế. Việc thanh, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị và giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã trong công tác đấu tranh PCTP nhiều nơi chưa được coi trọng, tác dụng ngăn ngừa, răn đe hạn chế...

Trên cơ sở đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị được giám sát cần rút kinh nghiệm về những hạn chế mà qua giám sát đã chỉ ra, nhất là những hạn chế, khuyết điểm do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phân công trách nhiệm tập thể và cá nhân rõ ràng; yêu cầu nội dung, chất lượng cần đạt và thời gian hoàn thành. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; điều hành, quản lý của chính quyền, giám sát của HĐND và của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ PCTP. Tập trung triển khai đồng bộ cả hai nhóm giải pháp phòng và chống tội phạm; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo 138 cấp huyện. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đấu tranh PCTP để mọi cấp, mọi ngành, mọi nhà, mọi người nâng cao nhận thức và trách nhiệm. Tích cực tham gia đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình và kịp thời khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác PCTP. Công an, viện kiểm sát và tòa án nhân dân cấp huyện chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh PCTP trên địa bàn.

Quốc Hương