Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số hài lòng và chỉ số cải cách hành chính

Chiều 23-7, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số hài lòng (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX (CCHC) năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu Công nghiệp, một số huyện, thị xã, thành phố.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2019 chỉ số hài lòng của Thanh Hóa là 86,33%, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố (năm 2018 đứng thứ 18); chỉ số CCHC đạt 80,15 điểm, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố (tăng 14 bậc so với năm 2018). Chỉ số CCHC của Thanh Hóa không ổn định qua các năm và còn thấp do nguyên nhân khách quan và cả nguyên nhân chủ quan.

Về nguyên nhân khách quan, theo quy định của Bộ Nội vụ, có một số tiêu chí, tiêu chí thành phần bất lợi với tỉnh như: Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm cao hơn năm trước 10% trở lên mới có điểm là chưa phù hợp và không công bằng; tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn phải đạt 100% nhưng thực tế ở một số địa phương, nhất là các xã đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, một số cán bộ cấp xã được bố trí qua bầu cử, lựa chọn người có uy tín nên chưa đạt chuẩn; hội đồng thẩm định đưa ra lý do sai phạm trong bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức của những năm trước làm cơ sở đánh giá của năm 2019…

Nguyên nhân do chủ quan là do một số đơn vị chưa hoàn thành việc công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC), chưa thực hiện nghiêm việc công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị; việc công khai kết quả giải quyết TTHC của cấp huyện, xã trên Cổng dịch vụ công của tỉnh chưa được thực hiện đầy đủ do hạ tầng công nghệ thông tin chưa được triển khai đồng bộ, chưa tích hợp các phần mềm giải quyết TTHC “một cửa điện tử” với Cổng dịch vụ công của tỉnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ qua qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp…

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế làm mất điểm một số tiêu chí, tiêu chí thành phần và những tiêu chí chưa đạt điểm tối đa để kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp, đồng thời bàn các giải pháp khắc phục, góp phần cải thiện chỉ số CCHC và nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh: CCHC là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phải tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có pháp cụ thể nhằm khắc phục triệt để những tiêu chí bị mất điểm trong năm 2019.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ và Bộ Nội vụ sửa đổi các tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC cho phù hợp.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC trên môi trường mạng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân về những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; hỗ trợ, hướng dẫn người dân trực tiếp thực hiện nhằm thay đổi thói quen và làm tăng số lượng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm đổi mới công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp gây nhũng nhiễu tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong giải quyết TTHC.

Tố Phương