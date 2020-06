Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2020

Ngày 8-6, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6-2020 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu phát triển; báo cáo thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là: Đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3,7%, đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước, trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn tăng so với cùng kỳ, như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,3%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 14.485 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm và tăng 4% so với cùng kỳ; thu hút FDI tăng cả về số dự án và vốn đăng ký; thành lập mới doanh nghiệp tăng 2,2%; huy động vốn đầu tư phát triển tăng 9,7%; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Đồng chí Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở tài Nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, đã tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho hơn 700.000 đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế, xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Nhiều ngành, lĩnh vực mặc dù tăng mạnh so với tháng trước, nhưng vẫn đạt thấp so với cùng kỳ, như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 4,2%; giá trị xuất khẩu giảm 11,4%; khách du lịch giảm 58,5%; tổng doanh thu du lịch giảm 55,1%; vận chuyển hành khách giảm 27,6%; vận chuyển hàng hóa giảm 5,7%; một số dự án đầu tư trực tiếp, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) tiến độ thực hiện còn chậm; nợ bảo hiểm gia tăng. Công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ở một số địa phương còn bất cập, chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đinh Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài Chính trình bày báo cáo thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc cũng như bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong cả năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao kết quả của các cấp, các ngành trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19 và đạt được kết quả tăng trưởng quan trọng.

Đối với các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, đồng chí yêu cầu không điều chỉnh. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, nỗ lực phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra từ đầu năm. Kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để tái phát dịch tả lợn Châu Phi, dịch Cúm A/H5N6 trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình đê điều và các phương án phòng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Yêu cầu ngành Y tế không được chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các sở, ngành và địa phương phải cùng nhau trao đổi, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, cũng như các dự án ngoài ngân sách, bảo đảm tiến độ, nhất là đối với những dự án dự kiến khánh thành và chuẩn bị các điều kiện để khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế Thanh Hóa và các đơn vị liên quan rà soát, tập trung thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 diễn ra vào trung tuần tháng 6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp nắm bắt lại tình hình hoạt động các doanh nghiệp, qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, dự án lớn. Đồng thời, các ngành, các địa phương tập trung giải quyết các vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, không để tình trạng khiếu kiện đông người xảy ra.

