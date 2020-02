Thực hiện chương trình giám sát trong công tác phòng chống tội phạm của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Trong những năm qua, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm xâm nhập vào địa bàn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại huyện Lang Chánh.

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp đối với các đơn vị: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh và Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh; UBND, Công an, Viện KSND và TAND các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Yên Định, Tĩnh Gia, thị xã Bỉm Sơn, TP Sầm Sơn và TP Thanh Hóa... Thông qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, trong những năm qua, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy và UBND cấp huyện, cấp xã đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm, nhân rộng và duy trì hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 69 mô hình đang hoạt động ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nhiều mô hình đã thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trở thành điển hình tiên tiến, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, như: “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” của MTTQ; “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm”; “Tuổi trẻ với pháp luật” của đoàn thanh niên; “Tổ cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông” của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phong trào “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; “Dòng họ tự quản”, “Tổ thuyền tự quản”; cuộc vận động “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự”; nhà trường với an ninh trật tự; “Camera với công tác an ninh trật tự”... Qua phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho các cơ quan công an trên 16.000 nguồn tin, trong đó có 5.600 tin có giá trị về an ninh trật tự; lực lượng công an đã bắt 300 đối tượng; các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân đã trực tiếp vận động 126 đối tượng ra đầu thú; hòa giải nhiều mâu thuẫn; quản lý, giáo dục, cảm hóa nhiều đối tượng không tái phạm tội và tệ nạn xã hội. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cơ bản đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra các cấp đã tiến hành điều tra làm rõ 2.701 vụ, 5.361 đối tượng phạm tội và vi phạm về trật tự xã hội. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 470 đối tượng truy nã, trong đó có 133 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với các băng, nhóm tội phạm hình sự không để hoạt động phức tạp trên địa bàn. Điển hình là triệt xóa băng nhóm nguy hiểm do Tuấn “thần đèn” cầm đầu; các đối tượng có vai trò chủ chốt trong các băng nhóm khác như: Toàn “voi”, Cự “đen”, Nam “ái”, Vân “đa”, Tùng “thụ”, Vinh “đen”... Công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen” đạt kết quả nổi bật.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đã đạt được hiệu quả. An ninh trên các tuyến biên giới, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, kinh tế lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự được ngăn chặn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai; điều tra khám phá, xử lý nhiều vụ án hình sự, ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, qua giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm còn có những hạn chế đó là: Nhận thức của một số địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về công tác phòng, chống tội phạm chưa đầy đủ, toàn diện. Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án nhiều nơi còn hình thức. Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành, quản lý của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm để mọi cấp, mọi ngành, mọi nhà, mọi người nâng cao nhận thức và trách nhiệm; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh