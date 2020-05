Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH kiểm tra công tác triển khai gói hỗ trợ theo NQ 42 của Chính phủ tại Thanh Hoá

Ngày 10-5, đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác triển khai gói hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ tại Thanh Hoá. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp, làm việc và đi kiểm tra cùng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc với cán bộ, nhân dân xã Hải Ninh (Tĩnh Gia).

Trước khi đi thực tế tại các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã báo cáo nhanh đến Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh và đoàn công tác về tình hình triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tính đến ngày 9-5, toàn tỉnh đã có 21/27 huyện, thị xã, thành phố tổ chức chi trả hỗ trợ cho gần 78.500 người thuộc các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo, với tổng kinh phí đã chi trả gần 108 tỷ đồng. Việc chi trả đang được các địa phương tiếp tục triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 12-5-2020. Các nhóm đối tượng còn lại, các địa phương đang tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu, lên danh sách để thực hiện việc chi trả trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc với phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ đến người dân. Đồng chí nhấn mạnh công tác triển khai gói hỗ trợ cần thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Các địa phương cần nâng cao vai trò của MTTQ các cấp và người dân trong việc giám sát chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Làm việc với cán bộ, nhân dân xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia và cán bộ, nhân dân phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những thắc mắc của bà con nhân dân. Đa số các ý kiến xoay quanh việc rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng thuộc nhóm đối tượng lao động tự do, còn có sự lúng túng trong việc xác định lao động tự do bị mất việc; đồng thời đề nghị giãn thời gian xác định nhóm đối tượng này để công tác rà soát bảo đảm đúng đối tượng, đạt hiệu quả.

Người lao động tự do phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa phát biểu ý kiến, nêu những khó khăn do dịch Covid-19.

Chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính phủ là một quyết định chưa từng có trong tiền lệ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân gặp khó khăn do đại dịch. Do nghị quyết được ban hành trong thời gian gấp rút, chưa kịp tập huấn, phổ biến rộng rãi dẫn đến cơ sở có cách hiểu khác nhau và khó xác định đối tượng thuộc nhóm lao động tự do. Đồng chí Thứ trưởng đã giải đáp những thắc mắc của người dân trong quá trình triển khai gói hỗ trợ, nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ cho nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm phải có đủ các điều kiện: Bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo; đang cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, ngành lao động - thương binh và xã hội các cấp của tỉnh Thanh Hóa bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai việc rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ đủ những điều kiện trên, bảo đảm công tác chi trả hỗ trợ phải công khai, minh bạch, nhanh chóng, chi trả kịp thời đến những người bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với phường Đông Vệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương; nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khối phố trong công tác kiểm tra, giám sát, lập danh sách những đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ. Đồng chí cho biết UBND tỉnh sẽ có cuộc họp với MTTQ, các đơn vị chức năng để nắm bắt, bàn bạc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách. Đồng thời nhấn mạnh, khung chính sách được thực hiện trên cả nước, các địa phương đều làm nhưng nếu Thanh Hóa triển khai có vấn đề gì thì trách nhiệm vẫn thuộc về chính quyền. Hội nghị này là để tỉnh, bộ nắm bắt thông tin ở cơ sở và tham mưu chính sách của tỉnh, của bộ về vấn đề việc làm, an sinh xã hội.

Đồng chí cũng mong các địa phương, bà con nhân dân nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để vì chính sách mà làm mất đoàn kết, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh nhà.

Mai Phương