Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu

Sáng 13-8, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, chuẩn bị Lễ quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Thanh Hóa.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu tại Hội trường 25B, TP Thanh Hóa.

Theo Thông cáo đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát đi ngày 10-8-2020, tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-8-2020 tại 3 dịa điểm: Hà Nội, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông cáo này, do Thanh Hóa là quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nên Ban tang lễ quốc gia đã quyết định chọn Hội trường 25B của tỉnh là nơi để các cấp, các ngành và nhân dân trên dịa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đến viếng và dự lễ truy điệu cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và lãnh dạo các sở, ban, ngành có liên quan cùng cấp ủy, chính quyền thành phố Thanh Hóa báo cáo về công tác chuẩn bị, phương án bảo vệ an toàn Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ Trưởng Bộ Công an yêu cầu cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần nén đau thương để tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư theo đúng nghi thức lễ tang cấp Nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm yêu cầu của Chính Phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 để tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu được diễn ra một cách an toàn, trang trọng.

Thái Thanh