Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tại Thanh Hóa

Sáng 27-7, đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội tại Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hoá.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ công an phát biểu ý kiến chỉ đạo với lãnh đạo chủ chốt Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa; Đại tá Trần Phú Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp và làm việc với đoàn....

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được giữ vững ổn định. Lực lượng Công an Thanh Hóa đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 80%, riêng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trong đạt 100%.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, đến nay đã có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Công an cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy Công an tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hóa để thực hiện. Đến nay, đã chuẩn bị hoàn tất các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức đại hội...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đặc biệt là với lực lượng Công an Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã báo cáo thêm tình hình, kết quả và các định hướng công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hoá trong năm 2020 và các năm tiếp theo; tiến độ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với lực lượng Công an Thanh Hóa. Đồng chí yêu cầu BCH Đảng bộ Công an tỉnh cần rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ công an thăm nhà truyền thống Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc, nhất là ý kiến của đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy để sớm bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện văn kiện trình Đại hội đại biểu Công tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lựa chọn nhân sự là những cán bộ thực sự có đức, có tài tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới. Đặc biệt cần làm tốt công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau đại hội Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ công an dâng hương tại Tượng đài Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi và thăm nhà truyền thống Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đoàn công tác của Đảng ủy CATW và lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà truyền thống và Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi tại Công an tỉnh Thanh Hóa./.

Thái Thanh