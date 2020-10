Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc làm việc tại Công an Thanh Hóa

Ngày 5-10-2020, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Công an Thanh Hóa.

Tại buổi làm viêc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD và công tác vận động giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo đó, về triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an Thanh Hóa đã thu thập trên 3,97 triệu phiếu thông tin dân cư (đạt tỉ lệ 100%); tổng số phiếu đúng 3.603.036 (đạt tỉ lệ 90,7%); số phiếu sai lệch thông tin 370.985 phiếu (tỉ lệ 9,3%)...

Về Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD, Công an Thanh Hóa đã cấp được gần 1,6 triệu thẻ CCCD; toàn tỉnh đã rà soát đối với 1.663.268 nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên (cả thường trú và tạm trú). Các đơn vị đã căn cứ vào khối lượng công việc, số lượng người trong độ tuổi cấp CCCD tại địa bàn quản lý để xây dựng phương án bố trí và trưng dụng đủ nguồn nhân lực triển khai công tác cấp CCCD tại chỗ và lưu động, phấn đấu hoàn thành việc cấp tối thiểu 1,6 triệu thẻ CCCD (có gắn chíp điện tử) trước ngày 1-7-2021.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an Thanh Hóa báo cáo với Đoàn công tác.

Công tác vận động giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Từ 25-3 đến 3-10-2020 đã vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 856 súng các loại; 743 vũ khí thô sơ, 66 lựu đạn, bom, mìn; 1.789 viên đạn các loại, 8kg thuốc nổ...; phá 2 chuyên án, 2 vụ, 7 đối tượng có hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ công nghiệp; phát hiện, bắt giữ 100 vụ, 240 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, 2 đồng chí yêu cầu Công an Thanh Hóa cần tiếp tục động viên và có kế hoạch, lộ trình tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã để lực lượng này phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về Dự án dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an Thanh Hóa đã dày công để thực hiện trong thời gian qua, đã chuẩn bị kho dữ liệu phục vụ dự án nên cần phải có biện pháp sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả; có cơ chế bố trí cán bộ, chiến sỹ đã được đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội để phục vụ dự án.

Đối với công tác tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện nay cần chuyển sang giai đoạn đấu tranh quyết liệt với các đối tượng nghi vấn, thu hồi triệt để các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, trước mắt là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sắp tới.

Đối với những kiến nghị, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện, đồng chí Thứ trưởng đã ghi nhận và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để có hướng chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Công an xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy và Công an huyện Cẩm Thủy; trực tiếp nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Thủy báo cáo tình hình, kết quả công tác triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD và công tác vận động giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đình Hợp