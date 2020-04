Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2020 THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2564 - DL.2020 Kính gửi: - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; - Chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tỉnh Thanh Hóa. Trong niềm vui hân hoan của toàn thể những người con Phật trên khắp thế giới chào đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa xin gửi tới Thượng tọa Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các cụ Ni trưởng, Ni sư cùng quý Chư tôn đức Tăng, Ni và toàn thể đồng bào Phật tử tỉnh nhà lời chúc sức khoẻ, thân tâm thường lạc, cát tường như ý. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường và lan rộng trên thế giới; thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid-19; cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đang thực hiện giãn cách toàn xã hội. Với sự quyết tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự đoàn kết, chung lòng của các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn thể nhân dân, trong đó có sự chung tay, đóng góp của của Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm sóát. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao, trân trọng biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả đặt được của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; những đóng góp thiết thực của Tăng, Ni, Phật tử tỉnh nhà đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng cuộc sống an bình, ấm no, hanh phúc; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ tỉnh không trực tiếp tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng chức sắc, chức việc Phật giáo tỉnh nhà nhân dịp Đại lễ Phật đản như thông lệ hàng năm. Qua Thư này, Tinh ủy, HĐND, UBND, Uy ban MTTQ tỉnh xin gửi tới quý Chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử lời chúc sức khỏe, an lạc trong ánh từ quang của Đức Phật và trong niềm tin vào tương lai tươi sáng, đoàn kết, phát triển của tỉnh nhà. Trân trọng! TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA