Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá

Nhân dịp năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh; người Thanh Hóa đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài; người tỉnh ngoài, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ảnh minh họa.

Năm 2019 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, bằng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã đạt được rất nhiều thành công và thắng lợi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay; các chỉ tiêu kinh tế đều tăng cao so với cùng kỳ, nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp đạt 126.072 tỷ đồng, tăng 32,6%; giá trị xuất khẩu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6%; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6%; thu ngân sách Nhà nước đạt 27.359 tỷ đồng, tăng 18%. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, đã có 6 đơn vị cấp huyện và 350 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đến năm 2020. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019), để lại ấn tượng tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế, xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đạt kết quả rõ nét; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã theo các nghị quyết của Trung ương Đảng. Với những thành tựu đạt được của nhiều năm trước và những thành tích, kết quả trong năm 2019 đã tạo ra thế và lực mới cho tỉnh ta vững bước tiến lên.

Vui mừng trước những kết quả đã đạt được, chúng ta bước vào năm 2020 với một tâm thế mới: Tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, chủ động, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho giai đoạn phát triển mới.

Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2020

TỈNH ỦY, HĐND, UBND,

ỦY BAN MTTQ TỈNH THANH HÓA