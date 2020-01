Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh chúc tết CBCS Trại Tạm giam

Chiều 17-1-2020, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến kiểm tra và thăm, động viên, chúc Tết tập thể lãnh đạo, CBCS Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, chúc Tết CBCS Trại Tạm giam.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trại Tạm giam Công an tỉnh đã báo cáo với đồng chí Giám đốc tình hình, kết quả các mặt công tác của đơn vị, các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tại các khu vực giam giữ, không để xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm; việc bố trí, sắp xếp, phân công CBCS trực, nghỉ Tết theo quy định, cũng như việc chăm lo, chuẩn bị các điều kiện để CBCS trực tại cơ quan vui Tết, đón Xuân vui tươi, ấm cúng và đầy đủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của tập thể lãnh đạo, CBCS Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Với đặc thù là đơn vị có đông CBCS, trong đó chủ yếu là CBCS trẻ và chiến sỹ nghĩa vụ, bên cạnh việc phân công CBCS làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối nơi giam giữ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo Trại Tạm giam Công an tỉnh cần sắp xếp một cách khoa học, hợp lý và linh hoạt để các CBCS có thời gian vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa vui Xuân đón Tết đầm ấm, vui tươi bên gia đình.

Văn Thiện