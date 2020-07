Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đảm nhận trọng trách mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định chuẩn y Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để tiến hành quy trình bầu Ủy viên chuyên trách và Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc đồng chí được điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương vừa là vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề, thể hiện sự phấn đấu, trưởng thành của cá nhân đồng chí.

Trên cương vị mới, trách nhiệm mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trong việc xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, chương trình công tác. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực các cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung đang là vấn đề nóng, dễ phát sinh tiêu cực; phối hợp các đơn vị phục vụ hiệu quả Đại hội các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1968, quê tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ như Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an). Ông được phong hàm thiếu tướng năm 2018. Tháng 8-2018, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6-2020, ông thôi giữ vụ này, người được điều động, bổ nhiệm thay thế là đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

