Thị xã Bỉm Sơn biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Sáng 17-7, thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Hội Nông dân, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn cùng đại diện các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn đã quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lấy gương người tốt, việc tốt để hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội. Đồng thời, tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tế của từng năm, từng giai đoạn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Thị xã đã thành lập 6 cụm thi đua. Hằng năm, các cụm thi đua đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phát động phong trào và ký giao ước thi đua, thực hiện tổng kết, đánh giá, bình chọn, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được thực hiện xuyên suốt và có sức lan tỏa lớn, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã”; các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thị xã. Các phong trào thi đua đã nhận được hưởng ứng tích cực trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các nhân tố, điển hình mới, gương người tốt, việc tốt được phổ biến, tuyên truyền kịp thời, có tác dụng tích cực trong việc nhân ra diện rộng.

Cá nhân điển hình tiên tiến phát biểu tại hội nghị

Các phong trào thi đua đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, huy động đa dạng và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển, thôi thúc ý chí vươn lên làm giàu trong nhân dân và xây dựng đời sống văn minh đô thị. Trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã đạt 14,6%, tăng 1,5% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 751,4 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với năm 2015. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, nông nghiệp đều có bước tiến mới với các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”; “Lao động giỏi”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn trao giấy khen cho các tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Giai đoạn 2020-2025, thị xã Bỉm Sơn sẽ bám sát phương châm, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI để đẩy mạnh phong trào thi đua. Trong đó, bám sát 3 chương trình trọng tâm: Tập trung nguồn lực phát triển, mở rộng không gian đô thị thị xã gắn với xây dựng các khu dân cư, đô thị mới hiện đại; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng thị xã Bỉm Sơn hướng tới đô thị xanh, sạch, đẹp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã, phường trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thị xã Bỉm Sơn sẽ tập trung các giải pháp nhằm thu hút đa dạng các nguồn lực cho phát triển sản xuất và hạ tầng đô thị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền các cấp; đẩy mạnh sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn.

Tại hội nghị, thị xã Bỉm Sơn đã biểu dương, trao giấy khen cho 40 tập thể, 111 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; 21 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Minh Hằng