Thêm 45 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, Việt Nam có 509 ca

Bản tin lúc 6h sáng ngày 31/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 45 ca mắc COVID-19 đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng, hiện Việt Nam có 509 ca bệnh.

45 bệnh nhân có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Qua điều tra, giám sát dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, kết quả xét nghiệm ngày 30/7 có 45 mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

CA BỆNH 465 (BN465): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 466 (BN466): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 467 (BN467): Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 468 (BN468): Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 469 (BN469): Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 470 (BN470): Bệnh nhân nữ, 67 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 471 (BN471): Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 472 (BN472): Bệnh nhân nam, 51 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 473 (BN473): Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 474 (BN474): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, Người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 475 (BN475): Bệnh nhân nữ, 85 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 476 (BN476): Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 477 (BN477): Bệnh nhân nam, 56 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 478 (BN478): Bệnh nhân nam, 80 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 479 (BN479): Bệnh nhân nam, 87 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 480 (BN480): Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 481 (BN481): Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 482 (BN482): Bệnh nhân nữ, 82 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 483 (BN483): Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 484 (BN484): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 485 (BN485): Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 486 (BN486): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 487 (BN487): Bệnh nhân nam, 66 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 488 (BN488): Bệnh nhân nam, 67 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 489 (BN489): Bệnh nhân nữ, 71 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 490 (BN490): Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 491 (BN491): Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 492 (BN492): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 493 (BN493): Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 494 (BN494): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, Người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 495 (BN495): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 496 (BN496): Bệnh nhân nam, 55 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại khoa cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 497 (BN497): Bệnh nhân nam, 68 tuổi, Bệnh nhân khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đà Nẵng

CA BỆNH 498 (BN498): Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

CA BỆNH 499 (BN499): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

CA BỆNH 500 (BN500): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

CA BỆNH 501 (BN501): Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

CA BỆNH 502 (BN502): Bệnh nhân nam, 60 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

CA BỆNH 503 (BN503): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, Bệnh nhân Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

CA BỆNH 504 (BN504): Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Sơn Trà, Đà Nẵng

CA BỆNH 505 (BN505): Bệnh nhân nam, 57 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

CA BỆNH 506 (BN506): Bệnh nhân nam, 69 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

CA BỆNH 507 (BN507): Bệnh nhân nam, 57 tuổi, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

CA BỆNH 508 (BN508): Bệnh nhân nam, 31 tuổi, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng CA BỆNH 509 (BN509): Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng .

Tổng số ca mắc : 509 ca

- Tính đến 6h ngày 31/7: Việt Nam, có tổng cộng 509 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay

- Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 93 ca.

- Tính từ 18h ngày 30/7 đến 6h ngày 31/7: ghi nhận 45 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 53.767, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 619

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.625

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 38.523

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này đã có 369/509 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 72,5% tổng số ca bệnh.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Không có trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng nào tử vong cho đến thời điểm này.

Tính đến sáng ngày 31/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 18 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 122 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đêm 30/7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập “Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng” để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này. Đội được đặt dưới sự chỉ huy của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (người lần thứ hai tới Đà Nẵng kể từ khi phát hiện ra ca dương tính đầu tiên tại địa phương này hồi cuối tuần trước). Đội thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế bao gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ.... từ các đơn vị của Bộ Y tế như Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, các bệnh viện: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Tim Hà Nội, và các trường Đại học như Đại học Y Dược Huế, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng bao gồm 4 đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật bao gồm: - Đội Điều tra giám sát dịch gồm 10 thành viên do PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đội trưởng. - Đội Điều trị gồm 30 người do Th.s Bs Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản ký Khám chữa bệnh làm đội trưởng cùng thành viên là những bác sĩ giỏi của các Bệnh viện Bạch Mai, Chợ rẫy, Bệnh viện Tim Hà Nội. - Đội Xét nghiệm gồm 13 người do PGS. TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đội trưởng. - Đội Truyền thông bao gồm 7 thành viên do ông Ngô Anh Văn, Trưởng Ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khoẻ và đời sống làm đội trưởng. Đây là lực lượng phòng, chống dịch tinh nhuệ của Bộ Y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch như Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bạch Mai, Bình Thuận; nuôi cấy và phân lập virus SARS-CoV-2 và điều trị thành công các ca bệnh COVID-19 nặng trong thời vừa qua...

SKĐS