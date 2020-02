Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132

Theo cập nhật mới nhất, số ca tử vong do dịch Covid-19 đã lên thành 2.007 người sau khi tăng thêm 134 trường hợp. Số ca nhiễm virus này đã lên mức 75.132.

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc. Ảnh: New York Times.

Trang thống kê toàn cầu Worldometers vào lúc 5h35 ngày 19/2/2020 (giờ Việt Nam) cập nhật như sau: Có thêm 134 ca tử vong trên toàn cầu do virus corona chủng mới Covid-19, khiến tổng số người chết toàn cầu do dịch này tăng lên thành 2.007 người. Như vậy lần đầu tiên tổng số ca tử vong do dịch Covid-19 đã vượt ngưỡng 2.000.

Các ca tử vong mới ghi nhận vào sáng 19/2 này đều ở Trung Quốc đại lục.

Trong tổng số ca tử vong, có 5 ca ngoài Trung Quốc đại lục, bao gồm 1 trường hợp ở mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Nhật Bản, Hong Kong, Đài Loan, Pháp, và Philippines.

Cũng theo trang web Worldometers vào thời điểm nói trên, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 75.132 người, còn số ca khỏi bệnh là 14.119.

Vẫn theo Worldometers, Trung Quốc đại lục cho tới sáng 19/2 tiếp tục là tâm dịch Covid-19 với tổng số ca nhiễm là 74.133 người (tăng thêm 1.697 trường hợp so với hôm trước), và tổng số ca tử vong là 2.002 người.

Trước đó vào lúc 23h50 ngày 18/2 (giờ Việt Nam), trang này cập nhật như sau: Số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục do Covid-19 tăng thêm 100 trường hợp (buổi sáng 18/2, số liệu thống kê này là 98 trường hợp). Đây cũng là số ca tử vong mới toàn cầu vào thời điểm đó.

Như vậy mức tăng ca tử vong mới cập nhật vào ngày 19/2 đã lại cao đáng kể hơn so với hôm trước.

Bảng thống kê toàn cầu của Worldometers cho thấy, xét về tổng số ca nhiễm Covid-19, xếp sau Trung Quốc đại lục lần lượt là Nhật Bản (với 616 ca nhiễm, trong đó có 542 ca trên du thuyền Diamond Princess), Singapore (81), Hong Kong (62), và Thái Lan (35).

Hiện có 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận có ca nhiễm Covid-19 (virus corona chủng mới)./.

Theo VOV