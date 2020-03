Thảo luận dự thảo Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 16-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành và đơn vị có liên quan.

Dự thảo Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đã nêu rõ sự cần thiết phải xây dựng đề án trên cơ sở đánh giá chung về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong 10 năm qua, từ 2011-2020. Qua đó, nêu quan điểm, mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự thảo đề án đề xuất 4 quan điểm phát triển, gồm: Phát triển Thanh Hóa là khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước. Xây dựng Thanh Hóa trở thành địa phương giữ vai trò bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia, đáp ứng cho phát triển kinh tế và quốc phòng. Phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở khai thác và phát huy hiệu quả các lợi thế so sánh của tỉnh, đồng thời phát triển kinh tế theo 5 trụ cột để sớm đưa Thanh Hóa đạt được các mục tiêu để trở thành “Một tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Phát triển để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng của “Tứ giác” kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh góp ý vào dự thảo đề án

Trên cơ sở các quan điểm phát triển, dự thảo đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh trọng điểm về phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp, lọc hóa dầu và luyện kim, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, cung cấp cho thị trường nội tỉnh và cả nước. GDP bình quân đầu người của Thanh Hóa đạt và vượt mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030, xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch và logistics, cầu nối giao thương kinh tế, văn hóa giữ các tỉnh khu vực Tây Bắc, vùng thủ đô với các khu vực Bắc Trung Bộ, giao thương kinh tế giữa các tỉnh Thượng Lào và Đông Bắc Thái Lan với thị trường quốc tế, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, có hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, là một cực tăng trưởng của “Tứ giác” kinh tế: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hóa. Đến năm 2045, Thanh Hóa là một trung tâm kinh tế, xã hội lớn, có công nghiệp phát triển, hiện đại, thông minh, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ tiên tiến, là tỉnh phát triển toàn diện, tỉnh “Kiểu mẫu” của cả nước.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo đề án

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về sự cần thiết phải xây dựng đề án, trong đó cần nêu rõ tầm quan trọng của tỉnh Thanh Hoá đối với phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Bắc Trung bộ nói riêng và của cả nước nói chung. Góp ý bổ sung, hoàn thiện quan điểm và mục tiêu phát triển mà dự thảo đề án đã xây dựng. Đồng thời, đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ xem xét, xây dựng, trình Quốc hội.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh góp ý vào dự thảo đề án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao đơn vị soạn thảo đã hoàn thành dự thảo đề án trong thời gian ngắn. Đồng chí nhấn mạnh, đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nội dung quan trọng thể hiện quan điểm, mục tiêu phát triển, định vị vai trò, vị trí của tỉnh Thanh Hóa trong tương quan phát triển của khu vực và cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Đồng thời, là cơ sở đóng góp để Trung ương xây dựng nội dung, ban hành Nghị quyết. Do đó, đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị tập trung cao độ để đóng góp xây dựng dự thảo đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung của dự thảo đề án. Trong đó, đồng chí lưu ý một số điểm cần thiết phải xây dựng đề án, như: Thanh Hóa có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Hiện nay Thanh Hóa có vị trí chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả nước. Thanh Hóa hiện nay có đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới, một trục trung tâm y tế, văn hóa, thể dục thể thao của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ và cả nước. Tuy nhiên, Thanh Hóa phát triển chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế hiện có của tỉnh. Trên cơ sở luận giải trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đơn vị xây dựng dự thảo đề án cần nêu bật được sự cần thiết của việc xây dựng đề án đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói riêng, của khu vực và cả nước nói chung.

Giám đốc Sở Công Thương phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Về nội dung phần đánh giá, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành cần bám sát đề cương, kết quả đạt được trong 2 nhiệm kỳ vừa qua, so sánh với các tỉnh kết nối trong “Tứ giác” phát triển: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hóa, qua đó thể hiện vai trò, vị trí của tỉnh Thanh Hóa trong sự phát triển của khu vực. Đánh giá cần lược bỏ một số nội dung không mang tính tổng quát. Về phần phương hướng, nhiệm vụ, đề nghị viết ngắn gọn, súc tích, song vẫn phải đầy đủ. Về quan điểm phát triển, đồng chí gợi ý: Đề án xây dựng theo quan điểm phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh. Chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu. Xây dựng các cơ chế đặc thù có tính chất đột phá... Việc xây dựng cơ chế, chính sách phải vừa có định tính, vừa có định lượng, vừa cụ thể lại vừa khái quát. Trong đó tập trung vào thể chế và kết cấu hạ tầng. Đối với đề xuất về thể chế, đồng chí nhấn mạnh, cần xác định vị trí của Khu Kinh tế Nghi Sơn nâng từ trọng điểm khu Bắc Trung Bộ thành trọng điểm của cả nước. Về kết cấu hạ tầng, cái gì đủ lớn thì đề nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, đây là nội dung khó, vì thế các sở ngành, nhất là đơn vị trực tiếp xây dựng đề án cần nghiên cứu để viết đề án bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhận định dự thảo đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có tính đánh giá khái quát chưa cao. Bởi đây là đề án khó lại được thực hiện trong thời gian ngắn. Do vậy, để hoàn chỉnh đề án, làm cơ sở cung cấp số liệu cho Trung ương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê để chuẩn bị hệ thống số liệu phục vụ cho việc bổ sung, hoàn thiện đề án, sao cho thể hiện được vị thế của tỉnh Thanh Hóa trong sự phát triển chung của đất nước. Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo đề án trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, cần tập trung làm rõ được vai trò, tầm quan trọng của Thanh Hóa đối với lịch sử phát triển của cả nước, cũng như sự ảnh hưởng của tỉnh trong quá trình phát triển của cả nước trong tương lai. Khẳng định vị thế, động lực tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa đối với cả nước. Đồng thời, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư để Thanh Hóa phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế hiện có.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho một số ý kiến về quan điểm và mục tiêu để soạn thảo đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đối với giải pháp thực hiện, đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo cần tập trung xây dựng các nhóm giải pháp, như: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi thu hút đầu tư. Huy động nguồn lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, hệ thống chính trị. Về nội dung đề xuất cơ chế, chính sách, đây là phần quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Vì thế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo đề án xây dựng đề xuất một số cơ chế, chính sách, như: Xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành khu kinh tế mở; hỗ trợ đầu tư các hạ tầng thiết yếu, các công trình trọng điểm; tăng thu, tăng hạn mức dư nợ để đầu tư giải quyết các công việc trọng điểm; tăng định mức chi. Đề nghị các bộ, ngành ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đề xuất cơ chế hỗ trợ di dân. Có cơ chế đầu tư để khai thác, phát triển kinh tế vùng thượng Lào nhằm tăng cường sự đoàn kết hữu nghị với nước bạn, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Hương Thơm