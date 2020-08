Thành kính tiễn biệt nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân

Thanh Hóa mưa rả rích suốt từ đêm 13-8, đến sáng nay 14-8 trời vẫn mưa pha chút se lạnh, gợi buồn của ngày Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tôi cũng như bao người con quê Thanh luôn dành cho bác – Người con ưu tú của quê hương, tình cảm trân quý và đến Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh để kịp dâng nén hương thơm tỏ lòng thành kính đối với bác. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra vào thời điểm đặc biệt là đang áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19 nên Ban tổ chức tang lễ yêu cầu tất cả các đoàn đến viếng thực hiện giãn cách, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Đoàn Hội Cựu TNXP tỉnh chỉnh trang quân phục, gắn băng đen trước khi vào Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Từ sáng sớm, đông đảo các đoàn đại biểu trong tỉnh và ngoài tỉnh gồm, Bộ Tư lệnh Quân Khu 4, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Ninh Bình đã có mặt tại địa điểm đón tiếp đại biểu và tổ chức Lễ viếng với mong muốn được tiễn biệt lần cuối nhà lãnh đạo giản dị, nghị lực và tràn đầy tâm huyết đã dành trọn cuộc đời phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân. Mọi việc diễn ra nhịp nhàng, từng đoàn đến đăng ký và được hướng dẫn rất kỹ lưỡng.

Phát khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 cho các đoàn bảo đảm an toàn khi vào Lễ viếng

Có rất nhiều thành viên các đoàn còn tự tay gắn cho nhau băng đen, chỉnh đồng phục rồi cùng nhau đứng theo hàng... Những ánh mắt đượm buồn của nhiều đại biểu là người cao tuổi, là lính cụ Hồ, những cán bộ, đảng viên tâm huyết từ nhiều đơn vị trở về, dành cho bác tình cảm sâu đậm, một niềm tiếc thương vô hạn.

Nhạc viếng Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vang lên cũng là lúc không gian tĩnh lặng như rơi vào cõi hư. Hòa vào dòng người theo đoàn lần lượt vào viếng bác, chúng tôi được đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 chia sẻ: Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước đã có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Sinh thời đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là vị tướng lĩnh trong quân đội, tài ba, đã có nhiều đóng góp xuất sắc cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quân đội, đồng chí mất đi là tổn thất to lớn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chúng tôi luôn coi đồng chí là tấm gương mẫu mực, suốt đời vì dân vì nước. Trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao, đóng góp to lớn của đồng chí, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 noi gương cống hiến hy sinh của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của đất nước.

Nữ Đoàn viên thanh niên giúp đại biểu đeo băng tang trước khi vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phục vụ các đoàn đến thăm viếng từ sáng sớm, em Vũ Ngọc Ánh (quê tỉnh Sơn La), sinh viên năm thứ 2 Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cho biết: Những điều em biết về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khiến em thực sự cảm mến tấm lòng một người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa. Em biết ngoài việc chung của đất nước, bác còn là người con nặng lòng với quê hương. Bác rất quan tâm đến công tác giáo dục và đóng góp nhiều cho hoạt động khuyến học, khuyết tài. Em là người tỉnh ngoài nhưng học tập tại Thanh Hóa, thực sự em trân trọng những tình cảm bác Lê Khả Phiêu đã dành cho dân, cho nước và tình cảm của người dân Thanh Hóa, đại biểu các tỉnh dành cho bác.

Cơn mưa buồn vẫn rơi khiến lòng người càng thương nhớ bác. Ngồi chờ đến lượt đoàn được vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, bà Lê Thị Lương, phố 8, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa cùng với các phật tử của chùa Bái Chăm chăm chú dõi theo màn hình đang truyền hình trực tiếp Lễ viếng với tâm trạng thương tiếc, bà cho biết: Biết tin tỉnh Thanh Hóa và Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Trung tâm Hội nghị 25 B của tỉnh, tôi cùng các phật từ chùa Bái Chăm mong muốn được đến để dâng nén hương tưởng nhớ công lao to lớn của bác. Dẫu biết quy luật của cuộc sống là sinh - tử, nhưng chúng tôi thực sự thương tiếc và mong cho bác bình yên an nghỉ.

Các đoàn vào dâng hương viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động, những lời tiễn biệt bác dẫu không bật thành tiếng, nhưng với cử chỉ, ánh mắt của các đoàn đại biểu, chúng tôi cảm nhận được những lời tiễn biệt tự đáy lòng xúc động, chân thành.

Tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, xã Đông Khê (Đông Sơn), từng thôn, các công sở đều treo cờ rũ. Không khí tĩnh lặng buồn thương. Muốn đến nhà thờ của gia đình bác Phiêu thắp cho bạn hiền thời thơ ấu một nén nhanh để tỏ lòng thương nhớ mà hai chân ông Nguyễn Quang Lân (thôn 2) bước đi trĩu nặng. Muốn nói với người anh em thân thiết một lời nhưng cổ họng nghẹn lại, ông Lân chỉ còn nói với lòng mình và nhìn về phía nhà bạn mà thầm nhủ: “Mong anh yên giấc ngàn thu”. Đối với quê hương, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn thường xuyên quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ trọn vẹn nghĩa tình với họ hàng, lối xóm. Bác luôn nêu gương sáng về đức tính cần, kiệm, liêm, chính. Đây là điều mà nhiều người dân xã Đông Khê khâm phục nhất khi nói về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại nhà Anh hùng LLVT Phạm Văn Thọ, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, các cựu chiến binh cùng chia buồn, bày tỏ thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngay từ sáng sớm, các cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn đã tập trung tại nhà của Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Văn Thọ, xã Định Hải để theo dõi buổi truyền hình trực tiếp lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong lòng mỗi cựu chiến binh đều dấy lên niềm xúc động, tiếc thương vô hạn và nhớ về một thời cùng Nguyên Tổng Bí thư chiến đấu trên chiến trường gian khổ, ác liệt. Vinh dự 3 lần gặp Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (chiến dịch Mậu Thân năm 1968, thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế năm 2008 và tại Đại hội Hội CCB Việt Nam), trong tâm trí của Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Văn Thọ luôn nhớ về một người lãnh đạo gần gũi, hết lòng vì đồng đội, vì Nhân dân. Động chí Thọ xúc động: Năm 2008 đi thăm chiến trường xưa, anh Phiêu đã căn dặn đi tìm các liệt sĩ đã chiến đấu cùng mình để đưa về quê hương cho đồng đội yên giấc ngủ. Hôm nay anh đã về cõi vĩnh hằng, tôi mong anh được bình an”.

Những vòng hoa được chuẩn bị chu đáo trong Lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Dấu chân của anh “Bộ đội cụ Hồ” Lê Khả Phiêu có ở khắp các chiến trường Bắc - Trung - Nam, Lào, Campuchia, gần sáu mươi tuổi ông mới trở lại Hà Nội giữ nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người khởi động công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, gắn với việc ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần hai). Thêm một lời từ biệt xúc động, chân thành đối với người con ưu tú của quê Thanh, chúng cháu xin vĩnh biệt bác, nguyện mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của bác. Kính mong Bác an giấc ngàn thu!.

Lê Hà