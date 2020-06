Thanh Hóa thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID -19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội”

Ngày 13-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Đỗ trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các sở ban ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đỗ trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: Kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng, như giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, huy động vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách nhà nước đều tăng khá so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực, tăng cả về số dự án và vồn đăng ký so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Công tác phòng chống dịch COVID – 19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả nên đã sớm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn; các hoạt động văn hóa, xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu phân tích và làm rõ thêm về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 cũng đã chỉ rõ những hạn chế yếu kém và trên cơ sở phân tích bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, cùng với những khó khăn, thách thức xuất phát từ những hạn chế, yếu kém trong nội tại kinh tế của tỉnh và đánh giá khách quan tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo cũng nêu lên 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Kết luận số 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID -19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy điều hành thảo luận.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều cho rằng: Trong những tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020; nên kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng, các hoạt động văn hóa –xã hội cơ bản được duy trì. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đến ngày 13-6-2020 đã có 1341/1470 đảng bộ, chi bộ cơ sở (bằng 91%), trong đó có 521/559 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội, có 3 đảng bộ cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội; có 17 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đồng tình không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2020 và đánh giá rất cao trong bối cảnh ảnh hưởng sâu của đại dịch COVID -19 đối với trong nước và ngoài nước, nhưng tỉnh ta đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ USD. Đây là sự kiện khẳng định được vị thế của Thanh Hóa - điểm đến của các nhà đầu tư và tạo sức bật mới cho Thanh Hóa phát triển trong tương lai.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích và làm rõ thêm về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nêu lên những nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đã phân tích những khó khăn nội tại liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, động bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa gắn với chủ đề “Thanh Hóa – điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”; triển khai tổ chức khánh thành và khởi công các dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020; tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID -19 đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhưng do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên đã khống chế được dịch không lây lan ra cộng đồng và Thanh Hóa được xếp là tỉnh nguy cơ thấp. Trong 6 tháng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID -19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội” đây là điều rất đáng phấn khởi, phản ánh năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử lý các sự cố của tỉnh rất tốt. Trong điều kiện nhiều tỉnh, thành khác tăng trưởng âm, thậm chí âm đến 2 con số thì Thanh Hoá tăng trưởng 3,7% là rất đáng mừng. Thanh Hóa tiếp tục giữ vững môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và là địa phương thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vượt thời gian quy định của Trung ương đề ra tới 15 ngày.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: 6 tháng cuối năm 202 đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2020 mà Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 224 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra. Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thúc đẩy tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm phải đạt 15,7% trở lên, trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 3,2%; công nghiệp – xây dựng phải tăng 19,2%; dịch vụ tăng 11,3%; thuế sản phẩm tăng 28,8%. Nếu đạt được mục tiêu trên thì tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,3%; cả nhiệm kỳ sẽ đạt 12,1% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra là 0,1%.

Để thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong từng lĩnh vực, từng ngành nghề, từng doanh nghiệp, đặc biệt là tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở sản xuất. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, trong đó phải có giải pháp khả thi hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của tỉnh Thanh Hóa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đặc biệt là tranh thủ thời cơ, vận hội của tỉnh vừa tổ chức thành công tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 để hiện thực hóa các dự án đã được ký kết và ghi nhớ đầu tư trong ngày 12-6 -2020 vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành các địa phương trong tỉnh phải sâu sát, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Các sở, ngành chức năng phải chủ động phối hợp, hỗ trợ các huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục và tổ chức đấu giá các dự án sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, để tăng thu ngân sách, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị mình phụ trách triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra thuận lợi. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành lập đoàn để kiểm tra giám sát. Trong đó, tập trung vào 3 nhiệm vụ đó là kiểm tra việc chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư; kiểm tra về đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện các chính sách an sinh xã hộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tê - xã hội. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 theo quy định; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ đảm bảo đầy đủ, chính xác, khách quan, công khai, minh bạch và thực hiện nghiêm Kết luận số 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID -19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nắm chắc địa bàn, chủ động xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp diễn ra Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chuẩn bị các văn kiện có chất lượng tốt nhất, khoa học, sát với tình hình thực tế, khả thi trong tổ chức thực hiện. Công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy trình, quy định; bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc trong cấp ủy khóa mới; kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự cấp ủy khóa mới những đồng chí vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bao thủ, trì trệ, thiếu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức Đại hội, nếu xảy ra các vấn đề phức tạp ở địa phương, phải báo cáo ngay vói Thường trực Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo xử lý dứt điểm, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo, UBND tỉnh bám sát Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề án phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và mục tiêu chung đến năm 2025 đưa Thanh Hoá trở thành một trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về một số lĩnh vực, tính toán mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Minh Hiếu