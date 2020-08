Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững các mục tiêu tăng trưởng

Ngày 25-8, UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 8 -2020 để thông qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; đồng thời cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ, không để bùng phát lây lan trong cộng đồng; tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 của tỉnh cơ bản duy trì ổn định, hầu hết các ngành, lĩnh vực đạt kết quả khá so với tháng trước và tháng cùng kỳ. Cụ thể: Sản lượng thủy sản tăng 7,1%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,6%; tổng vốn đầu tư thực hiện tăng 8,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,9%, thu ngân sách Nhà nước tăng 5,9%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 7,2%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 60,3% kế hoạch… Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và trong thời gian tới còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 quay trở lại và diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải dừng hoạt động dẫn đến một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách giảm 31,6%; khách du lịch giảm 74,8%; xuất khẩu hàng hóa giảm 6%... Tiến độ giải ngân của một số nguồn vốn, chương trình, dự án chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực truyến mức độ 4 còn thấp so với yêu cầu, mới đạt 32,1%…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Hằng trình bày các phương án chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 8. Đồng thời, bàn bạc, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định và giữ vững các mục tiêu tăng trưởng.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị đã chủ động vượt khó, linh hoạt trong công tác điều hành và đạt được những kết quả khả quan trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là ngành Y tế đã chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo các kịch bản đã đề ra, kịp thời khoanh vùng, cách ly, bao vây, dập dịch. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh thêm ca bệnh mới và lây nhiễm trong cộng đồng.

Để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh dồn lực để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững các mục tiêu tăng trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương ập trung tuyên truyền và chủ động thực hiện các biện pháp tác phòng, chống dịch COVID-19; quản lý chặt chẽ các đối tượng nhập cảnh từ nước ngoài và từ các vùng có dịch về Thanh Hóa.

Ngành nông nghiệp tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; chú trọng công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng; đẩy mạnh công tác quản lý khai thác thủy sản, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển; rà soát các phương án phòng, chống bão lụt, đánh giá tình hình dự trữ vật tư, thuốc men, phương tiện để đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai.

Các sở, ban, ngành, địa phương bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp, nhất là các dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Rà soát, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để khánh thành và khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động, kiên quyết rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, đợt 3 trước ngày 15-9-2020, bảo đảm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 30-11-2020. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020.

Tổ chức khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của các cấp học; hoàn thành sắp xếp đội ngũ giáo viên; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết triệt để tình trạng lạm thu, liên kết đào tạo, dạy thêm học thêm không đúng quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể trên từng lĩnh vực phù hợp với tình hình, điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp khôi phục ngành du lịch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch, hình ảnh Thanh Hóa để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế khi điều kiện cho phép. Các lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các sự kiện lớn của tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng trình bày các biện pháp phát hiện, cách ly, khoanh vùng không để dịch bệnh COVID-19 lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

Tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo nêu rõ mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển mạnh mẽ 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế... Một số chỉ tiêu chủ yếu cũng được chỉ rõ trong báo cáo như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.980 USD trở lên; tổng vốn huy động vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 130.000 tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên; tốc độ tăng dân số dưới 1 %; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,5%; xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 80%...

Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cơ bản thống nhất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại mộ số chỉ tiêu dự kiến và hoàn thiện báo cáo trình Thường trực UBND tỉnh.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1-3-2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung rà soát hoàn thiện quy hoạch xây dựng đề án sắp xếp ổn định dân cư sống rải rác, phân tán ở 11 huyện miền núi. Tiếp tục đánh giá đề án ổn định đời sống đồng bào Mông ở huyện Mường Lát, rà soát tình hình đời sống của đồng bào Mông ở hai huyện Quan Sơn và Quan Hóa. Từ đó tích hợp xây dựng đề án ổn định đời sống đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án, điều chỉnh một phần đất nông, lâm trường bàn giao đất cho các địa phương, hộ bảo đảm quyền lợi hiện hành theo Luật đất đai. Đồng thời, thanh tra giải quyết các tranh chấp về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Đức Giang trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1-3-2020 của Chính phủ.

Các đại biểu dự phiên họp cũng cho ý kiến đóng góp vào Dự kiến lần 1 Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình bày tại hội nghị. Thống nhất với Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng

Khánh Phương