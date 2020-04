Thanh Hóa tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Sáng 28-4, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì họp giao ban với các ngành y tế; giáo dục và đào tạo; văn hoá, thể thao và du lịch, thảo luận, thống nhất cho học sinh đi học và mở lại hoạt động dịch vụ du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, phát biểu kết luận buổi giao ban.

Trong thời gian qua, các ngành, các cấp, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tình hình dịch trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, trường hợp bệnh nhân cuối cùng trên địa bàn tỉnh đã được chữa khỏi và đã qua 30 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhằm mục tiêu vừa tiếp tục kiểm soát, khống chế tình hình dịch bệnh vừa tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất cho học sinh mầm non, tiểu học đi học và hoạt động đón khách tham quan, du lịch trở lại.

Các đại biểu cũng cho rằng, thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội phải vừa chủ động trong phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thống nhất cho học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại vào thứ 2, ngày 4-5-2020. Trong quá trình tổ chức dạy và học phải bảo đảm giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học theo nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; bảo đảm sĩ số không quá 30 học sinh/lớp (nếu sĩ số học sinh vượt quá 30 học sinh/lớp thì phải tiến hành tách lớp), giữ gìn khoảng cách phù hợp và không tổ chức bán trú cho học sinh tiểu học.

Đối với học sinh cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập có đủ điều kiện về diện tích phòng học, bảo đảm giãn cách trẻ theo quy định, đội ngũ giáo viên thì cho trẻ đi học trở lại từ thứ 2, ngày 4-5-2020. Những cơ sở mầm non công lập và ngoài công lập chưa bảo đảm các điều kiện diện tích phòng học, đội ngũ giáo viên thì bố trí cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi đi học trở lại từ thứ 2, ngày 4-5-2020; trẻ 3 tuổi, trẻ nhà trẻ sẽ đến trường khi có thông báo.

Giao ngành y tế có hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và có khảo sát đánh giá tình hình dịch tễ ở học sinh, sinh viên ở các khối trường học; Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể đối với từng bậc học để các nhà trường thực hiện bảo đảm phòng chống dịch khi học sinh quay trở lại trường. Khuyến khích các gia đình có điều kiện trông được trẻ tiếp tục cho trẻ ở nhà; các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, thường xuyên liên hệ với địa phương và gia đình học sinh, kịp thời nắm bắt tình hình để không có học sinh nghi nhiễm, có biểu hiện ho, sốt, khó thở… đến trường.

Về dịch vụ du lịch, để tạo đà phát triển cho các hoạt động du lịch khi dịch COVID-19 được kiểm soát, từ 29-4-2020, các khu, điểm du lịch được phép hoạt động trở lại đón khách tham quan, du lịch (trừ các khách đến từ địa bàn nguy cơ cao); nhưng vẫn tạm dừng tắm biển tại các bãi tắm công cộng cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn khi đón và phục vụ khách du lịch tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế; các cơ sở lưu trú phải thực hiện khai báo y tế đối với du khách, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe đối với du khách lưu trú tại cơ sở.

Đối với chủ trương mua sắm gói trang thiết bị cho Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, thống nhất chưa ký hợp đồng; rà soát lại việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch, bảo đảm theo quy định, đáp ứng cho công tác phòng chống dịch nhưng tránh lãng phí.

Tô Hà