Thanh Hóa tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo

Ngày 20-8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Tổng kết Đề án “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020”.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương ven biển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Đề án “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020”, các cấp, các ngành đã thường xuyên phối hợp với các địa phương ven biển trực tiếp xuống địa bàn 43 xã, phường, tuyên truyền, vận động từng hộ, từng chủ tàu chấp hành các quy định của pháp luật của Nhà nước.

Nhất là quy định về chủ quyền biển, đảo, đảm bảo an ninh trật tự; bảo vệ tài nguyên môi trường; động viên ngư dân vươn khơi bám biển, không từ bỏ ngư trường, kiên trì bảo vệ chủ quyền, ủng hộ chiến dịch “kết nối biển Đông”, góp phần định hướng dư luận tư tưởng cho nhân dân hướng về biển, đảo Tổ quốc. Tổ chức 31 cuộc triển lãm trưng bày tư liệu, bằng chứng lịch sử về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển đảo Thanh Hóa.

Trong công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển, từ năm 2016-2020, các lực lượng đã phát hiện 864 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khai thác hải sản, chủ yếu ở khu vực biển cách đảo Mê từ 35-50 hải lý về hướng Đông Bắc.

Các lực lượng và các địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cửa sông, cửa lạch, vùng nước cảng, khu vực kinh tế Nghi Sơn, các công trình biển, đường ống dẫn dầu 35 hải lý của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và trên biển.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật như: Mua bán người, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép; buôn bán vũ khí, ma túy, vật liệu nổ, trộm cắp tài sản, ngư lưới cụ....

Thực hiện Đề án, Bộ đội biên phòng tỉnh đã thường xuyên nắm thông tin từ các cơ quan nghiệp vụ cấp trên; đồng thời phối hợp trao đổi tình hình với Hải quân vùng I, Cảnh sát biển vùng I, Hải đoàn 38 tổ chức tuần tra chung trên biển, kịp thời phát hiện, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý tốt các tình huống tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế biển.

Toàn cảnh hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh, an toàn cho phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu trong tình tình mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền và đồng chí Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao những kết quả của các cấp, các ngành và các địa phương ven biển trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời nhấn mạnh: Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong 28 tỉnh, thành tuyến biển trong cả nước thực hiện Đề án “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo”. Qua thực hiện Đề án đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo. Những kết quả đạt được của Đề án là cơ sở để các địa phương ven biển trong cả nước triển khai và nhân rộng.

Đồng chí Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường về tình hình Biển Đông hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền và đồng chí Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các ban, sở, ngành, các lực lượng và các địa phương ven biển tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân về chủ quyền biển, đảo; các Hiệp định, thoả thuận liên quan đến chủ quyên mà Việt Nam đã tham gia ký kết; các văn bản pháp luật về biển đảo, chủ trương chính sách phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên sinh vật, bảo vệ môi trường biển và phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi, bám biển trên ngư trường Việt Nam, đặc biệt không sang vùng biển nước ngoài, vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ khai thác hải sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Luật Thủy sản. Hành nghề trên biển nên hoạt động theo tổ, đội sản xuất, giữ vững thông tin liên lạc giữa các tàu trong tổ, đội trên biển với gia đình, các đài canh của Bộ đội Biên phòng, các đài Duyên hải; các Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải để kịp thời thông báo tình hình khi có vụ việc xảy ra.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương trong nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp, trao đổi tình hình, điều tra, xử lý vụ việc xảy ra trên địa bàn, vùng biển, đặc biệt là hoạt động xâm phạm chủ quyền, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các hoạt động của bọn tội phạm như: Buôn bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, ma tuý, trộm cắp ngư lưới cụ, sử dụng chất nổ, hoá chất, xung kích điện đánh bắt hải sản, buôn lậu, gian lận thương mại.

Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã, phường ven biển, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ, địa bàn an toàn làm chủ gắn với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Tại hội nghị, 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020” đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Minh Hiếu