Thanh Hóa ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội: Đoàn kết một lòng, quyết tâm chống dịch

Từ 00 giờ ngày 1-4-2020, “Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm...”.

Các thành viên Tổ tuyên truyền lưu động phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ghi nhận ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cách lý toàn xã hội cho thấy, nhiều tuyến đường đã giảm bớt người qua lại, một số dịch vụ đã đóng cửa, người dân chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt của mình...

Tại TP Thanh Hóa, khu vực Công viên Hội An, công viên Thanh Quảng trước đây là điểm đến của nhiều người mỗi buổi sáng và xế chiều. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, khu vực này đã không còn duy trì sự nhộn nhịp như trước. Hơn 8 giờ sáng, ngày 1-4, tại công viên Thanh Quảng, Công viên Hội An, Quảng trường Lam Sơn cũng như nhiều con phố sầm uất như Lê Hoàn, Lê Hữu Lập, Phan Chu Trinh... đã không còn ồn ào, náo nhiệt như trước. Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Đồng cũng đã treo biển tạm dừng kinh doanh hay đóng cửa... Tuyến đường Lê Lai phường Đông Sơn vốn tấp nập người qua lại thì nay số lượng xe chạy trên đường không đáng kể.

Công viên Hội An (TP Thanh Hóa) không còn đông người qua lại như trước.

Tại các khu dân cư, người dân cũng đã bắt đầu làm quen với việc không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Ông Ngô Văn Lụa, phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa), cho biết: “Gia đình tôi có 2 con làm lao động tự do. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, 2 con của tôi đã tạm thời nghỉ việc để hạn chế tiếp xúc với mọi người. Tôi rất ủng hộ việc làm này của các cháu. Cả gia đình tôi đều hạn chế đi lại, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh”. Còn ông Trịnh Xuân Mạnh, xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa), chia sẻ: Trước đây, tôi thường cho các cháu ra nhà văn hóa thôn chơi vào mỗi buổi chiều. Nhưng thời gian gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp và lây lan mỗi ngày nên tôi đã hạn chế rồi. Đặc biệt, từ hôm nay tôi sẽ thực nghiêm việc “nhà nào ở nhà đó” để bảo vệ mình, con cháu mình và cộng đồng dân cư. Tôi tin, mỗi người dân đều nêu cáo ý thức thì sẽ cùng Chính phủ đẩy lùi được dịch bệnh.

Ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội, trụ sở UBND TP Thanh Hóa cũng yên ắng, vắng vẻ hơn mọi ngày. UBND TP Thanh Hóa đã cắt giảm số lượng lớn cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan. Để bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành được thông suốt, hiệu quả, Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND thành phố, thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, các tổ giám sát vẫn đến công sở làm việc. Các phòng chuyên môn chỉ còn 1 trưởng phòng và 1 đến 2 cán bộ hoặc chuyên viên; bộ phận “một cửa” chỉ còn 2 người duy trì việc tiếp nhận các loại thủ tục hành chính thiết yếu. Các đơn vị sự nghiệp công lập cũng chỉ có 2 đồng chí lãnh đạo, mỗi phòng chuyên môn 1 lãnh đạo và 1 cán bộ hoặc chuyên viên làm việc tại cơ quan; các trường học cũng chỉ có 1 đồng chí trong ban giám hiệu và 1 bảo vệ trực tại trường. Với các phường, xã, chủ tịch, các phó chủ tịch, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, công an, quân sự, trạm y tế xã, phường làm việc bình thường. Còn ở các phố, thôn chỉ các tổ giám sát phố, thôn hoạt động. Riêng phòng y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa, Công an, Ban chỉ huy quân sự thành phố đi làm đầy đủ, bình thường.

Ngoài những thành phần nêu trên, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Đối với các bộ phận làm việc tại công sở, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch gồm khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt cán bộ, nhân viên hằng ngày; tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng nơi làm việc, bảo đảm khoảng cách theo hướng dẫn của ngành y tế. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi cán bộ, nhân viên lây nhiễm do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Đo thân nhiệt người dân trước khi vào trụ sở phường Quảng Thành.

Tại phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa), các biện pháp phòng, chống dịch ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội được thực hiện nghiêm túc. Ông Nguyễn Đình Huân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Thành, cho biết: Phường đã thành lập 5 tổ giám sát cấp phường, 7 tổ giám sát khu phố, mỗi tổ từ 3 đến 5 người thường xuyên đến từng hộ gia đình để rà soát, theo dõi số người đi từ Bệnh viện Bạch Mai, từ các tỉnh, thành khác và người từ nước ngoài trở về địa phương; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán, hàng ăn, cafe, cắt tóc, gội đầu thực hiện nghiêm theo quy định. Cùng với đó, phường tiến hành giải tỏa các chợ tự phát trên địa bàn, yêu cầu các hộ buôn bán tự phát chuyển vào hoạt động tại chợ mới Quảng Thành để kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch bệnh... Với nhiều biện pháp quyết liệt được triển khai, phần lớn người dân đã tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch như hạn chế đi ra ngoài, khi ra ngoài thì đều đeo khẩu trang.

Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội, huyện Hoằng Hóa đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo. Công an huyện đã thành lập 5 trạm kiểm soát tại ngã tư Hoằng Kim, ngã tư Hoằng Minh (cũ), cây xăng Nguyệt Viên, xã Hoằng Lộc, Cầu Sài để kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cũng đã bổ sung lực lượng cho các tổ giám sát cấp xã, thôn, khu phố để tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn và đôn đốc thực hiện cách ly theo dõi. Người đứng đầu các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn yêu cầu cán bộ, công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi hình thức làm việc (làm việc tại cơ quan kết hợp với làm việc tại nhà). Riêng thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 như y tế, công an, quân sự, Đồn biên phòng Hoằng Trường vẫn làm việc tại công sở.

Không chỉ ở các cơ quan hành chính Nhà nước mới có sự thay đổi, tại khu du lịch biển Hải Tiến cũng vắng vẻ lạ thường. Cùng thời điểm này năm ngoái, mọi người, mọi nhà lo chỉnh trang nhà hàng, khách sạn để chuẩn bị cho một mùa du lịch sôi động, náo nhiệt nhưng năm nay, dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp, mọi dịch vụ từ ăn uống đến hoạt động kinh doanh đang tạm thời ngừng nghỉ. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay nhiều ngư dân vùng biển Hoằng Hóa đã nghỉ tàu, ở nhà chống dịch, không tụ tập đông người. Phiên chợ cá nơi vùng biển cũng thưa dần bóng người lui tới.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đeo khẩu trang khi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là một trong những đơn vị không thể dừng hoạt động. Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, trung tâm đã hực hiện các biện pháp chặt chẽ. Cán bộ trung tâm khi giải quyết TTHC luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với công dân 2m. Tất cả bàn ghế ngồi chờ của công dân cũng được kê cách nhau 2m theo quy định; toàn bộ tổ chức, công dân khi đến giải quyết TTHC đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và khai báo y tế bắt buộc. Những người đi cùng mà không thực hiện TTHC sẽ không được vào trung tâm. Khi công dân giải quyết xong TTHC sẽ có cán bộ của trung tâm hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và hướng dẫn nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Tuyến đường Lê Lai (phường Đông Sơn), đoạn qua Trường THPT Lam Sơn, vốn đông đúc, tấp nập nay đã ít người và phương tiện qua lại.

Ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, từ nông thôn đến thành thị, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán bar, café, giải khát... đã tạm thời đóng cửa; các nhà xe đều dừng hoạt động đối với dịch vụ vận tải hành khách từ 10 người trở lên. Chỉ có các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, xăng dầu... vẫn hoạt động để phục vụ đời sống nhân dân. Các công ty, doanh nghiệp vẫn làm việc nhưng từng phân xưởng, nhà máy đều bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Tất cả đều có ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình, cho gia đình và cộng đồng.

Cách ly toàn xã hội là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Người dân, doanh nghiệp có thể sẽ gặp khó khăn hoặc cảm thấy không thoải mái, nhưng đây chỉ là những biện pháp tạm thời, cấp bách và cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, từng cấp, từng ngành, từng người, từng nhà cần đồng thuận, đoàn kết một lòng, quyết tâm chống dịch đạt hiệu quả.

Tố Phương