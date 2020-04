Thanh Hoá mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2 với giá hơn 3,7 tỷ đồng

Sau khi xảy ra việc mua máy xét nghiệm với giá cao tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Bộ Y tế đã có liên tiếp 2 công văn gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và sở y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành và một số bệnh viện tư nhân trong cả nước, yêu cầu báo cáo kết qủa mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Kỹ thuật viên xét nghiệm CDC Thanh Hóa vận hành máy tách chiết mẫu tự động.

Theo yêu cầu này, Sở Y tế Thanh Hoá tiến hành rà soát lại việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19, trong đó có hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime PCR tự động, gồm hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR 96 giếng và máy tách chiết DNA/RNA tự động với giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Việc mua máy do Sở Y tế chủ trì, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu do yêu cầu sử dụng khi dịch COVID-19 đang rất cấp bách nhưng bảo đảm sự chặt chẽ, rõ ràng, do Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá cung cấp, thiết bị được lắp đặt tại CDC Thanh Hoá.

Trước đó, CDC Thanh Hóa đã cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn chuyên môn vận hành hệ thống xét nghiệm; được các chuyên gia hướng dẫn xây dựng hoàn thiện phòng xét nghiệm sàng lọc với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phù hợp với các kỹ thuật xét nghiệm sử dụng, đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn triển khai xét nghiệm SARS-COV-2 ngay tại đơn vị bằng kỹ thuật Real-time PCR. Kỹ thuật xét nghiệm này với ưu thế nhanh chóng, độ chính xác cao, khi được thực hiện tại chỗ, giúp địa phương chủ động hơn trong kiểm soát dịch bệnh.

Đến nay, với 2 hệ thống xét nghiệm vận hành liên tục 24/24 giờ trong ngày, CDC Thanh Hóa có thể thực hiện xét nghiệm sàng lọc khoảng 400 mẫu mỗi ngày.

Từ ngày 19-3 đến nay, CDC Thanh Hóa đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 2.555 trường hợp người nghi ngờ, người tiếp xúc với các ca dương tính với SARS-CoV-2, những người từ vùng dịch về, những trường hợp tiếp xúc gần là cán bộ Khung tại các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh và huyện, cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân... bảo đảm an toàn sinh học theo quy định. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tô Hà