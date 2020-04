Thanh Hóa kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về “Mệnh lệnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19” và Chỉ thị Số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Thực hiện cách ly toàn tỉnh, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng”, ngày 1-4-2020, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Điện chỉ đạo số 104 yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.