Thanh Hóa khắc sâu lời Bác

Tròn 73 năm kể từ lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, ghi lòng tạc dạ lời Bác dạy “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh đã quyết tâm phấn đấu thực hiện lời Người bằng những hành động cách mạng thiết thực, cụ thể.

TP Thanh Hóa hôm nay.

Thanh Hóa hôm nay đang trở thành một cực tăng trưởng mới của đất nước với hành trình tăng tốc đầy ấn tượng, ngoạn mục. Truyền thống yêu nước, cách mạng, bản lĩnh kiên cường và ý chí không cam chịu, không khuất phục trước khó khăn, thách thức, không ngừng vươn lên của con người xứ Thanh chính là cội nguồn, là sức mạnh nội sinh để Thanh Hóa hiện thực hóa mạnh mẽ khát vọng thịnh vượng, cùng góp sức xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Thanh Hóa. Với tầm nhìn xa rộng, hiểu rõ vị thế chiến lược của xứ Thanh, nên trong những ngày tháng gian khó, ác liệt khi toàn quốc bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, ngày 20-2-1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cuộc “kinh lý đặc biệt” về Thanh Hóa. Trong buổi nói chuyện với cán bộ cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh, Người đã kêu gọi đồng bào Thanh Hóa phải quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu. Người tin tưởng: “Tỉnh Thanh theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt”. Người căn dặn: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ trở thành kiểu mẫu... Tôi kêu gọi đồng bào trong tỉnh xắn tay áo làm đi, lần sau về đây, tôi sẽ thấy mỗi người là một người kiểu mẫu”.

Bác Hồ nói chuyện với các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa ngày 13-6-1957. Ảnh: tư liệu

Vinh dự, tự hào được Bác dành cho sự quan tâm đặc biệt, được Bác tin tưởng, gửi gắm và kỳ vọng, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa vừa chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, chi viện sức người, sức của to lớn cho các mặt trận, các chiến trường. Thanh Hóa đã huy động 30% người trong độ tuổi lao động tham gia dân công tuyến lửa (dài hạn và ngắn hạn) với tổng số 178.924 người, huy động 3.530 xe đạp thồ với 16.000 lượt chiếc, 1.126 thuyền, 31 ô tô, 180 xe bò, 42 ngựa, 3 thớt voi. Nhân dân Thanh Hóa đã chắt chiu từng hạt thóc, cung cấp hậu cần cho quân đội chiếm 56% (9.000 tấn gạo/16.000 tấn), số lương thực, thực phẩm chiếm 40%, đảm bảo lương thực phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Nhiều con em dân công Thanh Hóa trở thành “kiện tướng” vận chuyển như: Ma Văn Kháng, Cao Văn Tỵ, Trịnh Ngọc... Ngày 13-6-1957, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần thứ hai, khi đánh giá về công lao của nhân dân Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác đã khen ngợi “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Không chỉ trực tiếp 4 lần về thăm tỉnh Thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thư thăm hỏi, động viên, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa. Tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Người chính là nguồn sức mạnh động viên, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Thanh không ngừng sáng tạo, không ngừng ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, đóng góp nhiều thành tựu to lớn cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường tháng 12 -1961. Ảnh: tư liệu

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bằng tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; “xe chưa qua, nhà không tiếc”; “tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì chủ nghĩa xã hội, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Thanh Hóa đã huy động cao nhất, nhiều nhất nhân tài, vật lực cho chiến trường. Hàng triệu tấn lương thực đã được vận chuyển vào Nam; 250.000 thanh niên ưu tú, 40.000 người tham gia thanh niên xung phong và phục vụ chiến đấu, cùng hàng vạn cán bộ, đảng viên đã lên đường ra mặt trận. Nhiều tên đất, tên người như: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Lạch Trường, Phà Ghép, Đò Lèn... và những chiến công lẫy lừng, sự hy sinh gan dạ, anh dũng của quân và dân Thanh Hóa trong những trận đối đầu trực tiếp chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc đã đi vào lịch sử, mãi mãi như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Bác Hồ với các cháu Trường Mầm non thị xã Thanh Hóa năm 1961. Ảnh: tư liệu

Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã không quản gian khổ hy sinh, đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thanh Hóa có gần 6 vạn người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh; gần 47 ngàn người còn mang trên mình thương tật suốt đời; 15 ngàn người bị bệnh tật, mất sức lao động; trên 100 Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động; hơn 4.570 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau ngày đất nước hòa bình, độc lập và nhất là bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo đổi mới tư duy kinh tế, quan tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, nhằm thu hút tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước; đồng thời không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cảng Nghi Sơn.

Đi lên từ muôn vàn khó khăn, đến nay diện mạo tỉnh Thanh đã có nhiều đổi thay. Giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân dự kiến đạt 12,5%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra (12%), gấp 1,54 lần so với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015. Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 dự kiến đạt 133.816 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước (1), cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.670 USD, gấp 1,9 lần năm 2015. Tập trung thực hiện 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá, đến nay nhìn vào bức tranh toàn cảnh của Thanh Hóa nổi lên vẫn là gam màu tươi sáng với nhiều thành tựu quan trọng đạt được toàn diện trên các lĩnh vực. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Tỉnh đã tập trung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, Khu nông nghiệp công nghệ cao thị trấn Thống Nhất (Thọ Xuân) và vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt mục tiêu đến năm 2020. Tạo sức bật, đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế phải kể đến Khu Kinh tế Nghi Sơn với điểm nhấn Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đến nay Khu Kinh tế Nghi Sơn đã cơ bản trở thành khu đô thị công nghiệp mang vóc dáng hiện đại với hạ tầng, lọc hóa dầu, dịch vụ cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao..., tạo nên động lực thúc đẩy kinh tế cho cả vùng Bắc Trung bộ. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, du lịch trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Khu hàng không dân dụng Cảng Hàng không Thọ Xuân, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (giai đoạn 1), Đại lộ Nam sông Mã (giai đoạn 1), khởi công các dự án lớn như tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, Cảng containner Long Sơn... Đây là tiền đề quan trọng tạo nên sự bứt phá ngoạn mục của ngành du lịch và vận tải hàng không. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhiều chính sách mới được ban hành, bổ sung đã cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, nhằm thu hút, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Nhiều năm liên tiếp, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao của Thanh Hóa đứng trong top đầu cả nước. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về lý luận, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; triển khai kịp thời, hiệu quả và nhiều đổi mới việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Trong những ngày tháng 5 này, với lòng thành kính dâng lên Bác kính yêu, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh quyết tâm vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bằng những giải pháp sáng tạo, quyết liệt phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2016 – 2020; tập trung cao độ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Vùng đất “địa linh, nhân kiệt” vừa kỷ niệm sự kiện tròn 990 năm tuổi, bước vào giai đoạn mới 2020 – 2025 với đầy ắp niềm tin, kỳ vọng. Hiện nay Thanh Hóa đang tập trung triển khai các bước thực hiện quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rõ đường hướng cho giai đoạn mới, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và 6 vùng liên huyện; tiếp tục coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, công nghiệp là then chốt, dịch vụ là quan trọng; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trên hành trình thực hiện khát vọng thịnh vượng, Đảng bộ, chính quyền các dân tộc tỉnh Thanh luôn luôn khắc sâu lời dạy của Bác, đồng sức, đồng lòng để thực hiện di nguyện của Người: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ trở thành kiểu mẫu...”.

Việt Linh