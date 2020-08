Thanh Hoá họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19: Triển khai nhiều giải pháp trong tình hình mới

Tối 6-8, các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trị hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về việc ứng phó đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tối, 6-8, Thanh Hoá đã chính thức ghi nhận ca nhiễm COVID-19, được định danh là bệnh nhân 748. Bệnh nhân Đ.T.H, 54 tuổi, thôn Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, tiếp xúc với bệnh nhân 620 (tỉnh Hà Nam).

Bệnh nhân Đ.T.H vào Đà Nẵng từ ngày 11-6-2020, bán hàng rong tại xã Hòa Khê, huyện Thanh Khê. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân: Trưa ngày 27-7-2020, bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe khách Kim Chi ở Đà Nẵng (biển số: 43B-03126); khoảng 6h sáng ngày 28-7, bệnh nhân xuống tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về (xe máy gửi trên xe ô tô từ Đà Nẵng về).

Khi về đến nhà, bệnh nhân có lên Trạm Y tế xã Quảng Vinh để khai báo y tế và cách ly tại nhà. Qua khai thác sơ bộ, từ ngày 28-7 đến ngày 4-8-2020 bệnh nhân ở nhà, có đi đến các nhà hàng xóm, tiếp xúc gần (F1) 11 người và 1 nhân viên Y tế, F2 là 31 người.

Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu làm xét nghiệm, đến 20h35 ngày 5-8 kết quả xét nghiệm PCR-RT dương tính lần 1 (sàng lọc, chưa làm khẳng định). 4 giờ ngày 6-8-2020 chuyển mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đến tối cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) điều trị.

Đáng lưu ý, bệnh nhân này không hề có biểu hiện của bệnh, không sốt, ho, khó thở, không có triệu chứng dịch tễ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất cần siết chặt công tác phòng chống dịch hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa bảo đảm phát kinh tế nhưng không đánh đổi sức khoẻ của người dân lấy tăng trưởng kinh tế; việc phân tuyến, phân luồng điều trị đối với bệnh nhân từ phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn; Hạn chế, giãn cách trên các phương tiện giao thông; Lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào tỉnh để kiểm soát người vào Thanh Hoá; Có chế tài xử lý đối với người không đeo khẩu trang; Tuyên truyền cho người dân tự giác thực hiện nghiêm các quy định cách ly tại nhà; Tăng cường năng lực xét nghiệm, mở rộng đối tượng xét nghiệm, giám sát chặt việc thực hiện cách ly tại nhà; có biện pháp siết chặt một số dịch vụ không cần thiết để tăng cường biện pháp phòng chống dịch…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh làn sóng thứ 2 dịch COVID-19 đã xuất hiện tại Thanh Hoá và cảnh báo lỗ hổng trong giám sát, việc thiếu trách nhiệm để đối tượng thuộc diện cách ly ở phường Quảng Vinh tham gia cách hoạt động cồng đồng, có nhiều đối tượng F1, F2 .

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch TP Sầm Sơn cần phải có hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh; Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn đình chỉ công tác Trưởng Trạm Y tế phường Quảng Vinh do thiếu trách nhiệm trong giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về; điều ngay 1 cán bộ thay trưởng trạm Y tế phường Quảng Vinh.

Liên quan đến bệnh nhân 748, đồng ý phong toả khu dân cư ở xã Quảng Vinh – nơi có bệnh nhân dương tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế; lựa chọn để có quyết sách, ứng xử đúng với tình hình dịch trong thời gian tới. Giao Sở Y tế phối hợp TP Sầm Sơn khảo sát, điều tra xác minh lịch trình di chuyển của bệnh nhân 748, trên cơ sở đó xác định phạm vi giãn cách theo quy định để công bố vào ngày mai 7-8. Giao TP Sầm Sơn tiếp tục xác minh, báo cáo truy vết các trường hợp F1 để cách ly tại bệnh viện, các trường hợp F2 cách ly tại nhà; xác định làm rõ địa danh bệnh nhân 748 đến để khoanh vùng, thực hiện giãn cách.

Yêu cầu trưởng ban chỉ đạo cấp huyện, xã tiếp tục quán triệt đầy đủ chỉ đạo của tỉnh: Công văn số 1767-CV/TU ngày 30-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25-7-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Công văn số 2314/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy mạnh giám sát, xét nghiệm và tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 3-8-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 3-8-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục triển khai Kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến công tác PCD COVID-19 tại Thanh Hóa nhằm đáp ứng với diễn biến phức tạp, cấp bách, nguy cơ lây lan trong cộng đồng do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì theo Thông báo số 125/TB-UBND ngày 28-7-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Thông báo số 128/TB-UBND ngày 2-8-2020.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thống nhất dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường trong vòng 15 ngày; các cơ sơ dịch vụ khác phải thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch. Đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo đó là: đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khách lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Đối với công tác xét nghiệm, ưu tiên làm xét nghiệm đối với những bệnh nhân về từ vùng dịch trở về theo 28 điểm nguy cơ của Bộ Y tế thông báo, 113 bác sĩ từ Đà Nẵng về và các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, yêu cầu các ngành liên quan bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho kỳ thi; thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, các hội đồng thi chuẩn bị khẩu trang dự phòng để phát khi thí sinh không mang khẩu trang; các điểm thi thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho tất cả thí sinh và người làm nhiệm vụ thi; tại TP Sầm Sơn duy trì khoảng cách 2m giữa các thí sinh tại các phòng thi. Đối với những trường hợp thí sinh tiếp xúc với F1, F2 sẽ không tham gia kỳ thi mà được tổ chức thi vào đợt 2; giao lực lượng Công an, y tế kiểm tra khẩu trang, an ninh để tránh gian lận trong thi cử.

Giao tổ giám sát cộng đồng, công an, ngành chức năng đề cao trách nhiệm, tăng cường xử lý vi phạm đối với những trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, nhất là đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà.

Tất cả tổ giám sát cộng đồng từ thôn bản, khu phố, xã, huyện phải xốc lại hoạt động giám sát theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà rà từng đối tượng, giám sát đối tượng cách ly, yêu cầu các đối tượng cách ly phải dán thông báo tại nhà và thực hiện nghiêm việc không ra khỏi nhà.

Ban Chỉ đạo huyện có quyền dừng các cơ sở dịch vụ không đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch; tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm trong điều hành công tác phòng chống dịch các cấp.

Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người không cần thiết, khi tổ chức cần phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện giãn cách; sự kiện của gia đình hạn chế khách mời, không mời khách tỉnh ngoài.

Đối với sự kiện của huyện, xã chưa cần thiết thì tạm dừng tổ chức, nếu bắt buộc tổ chức thì không mời khách tỉnh ngoài, chỉ mời khách trong địa phương xã, huyện. Với các sự kiện tổ chức trên 100 người phải báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh; khi có tình huống phức tạp hơn sẽ quy định số người cụ thể.

Cần nâng cấp độ tuyên truyền, tần suất tuyên truyền đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân về phòng chống dịch bệnh; phát huy vai trò của truyền thanh cơ sở tuyên truyền về các biện pháp, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, thông báo các đối tượng đang cách ly để mọi người biết.

Tô Hà