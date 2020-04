Thanh Hóa: Hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa vừa có báo cáo về tình hình nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập tạm nghỉ việc không có lương do dịch bệnh COVID-19.

Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam (TP Thanh Hóa).

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 41 đơn vị trường học ngoài công lập, với 60 cán bộ quản lý, 1.140 giáo viên và 413 nhân viên, người lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, có 30 trường mầm non, với 44 cán bộ quản lý, 845 giáo viên và 307 nhân viên, người lao động. Ở cấp tiểu học, THCS và THPT có 11 trường với 16 cán bộ quản lý, 294 giáo viên và 106 nhân viên, người lao động bị ảnh hưởng.

Các trường bậc học mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học từ ngày 3-2 đến ngày 19-4; các trường THPT nghỉ từ ngày 3-2 đến ngày 29-2 và từ ngày 30-3 đến ngày 19-4. Hiện các trường mầm non, tiểu học vẫn đang tiếp tục nghỉ. Trong thời gian nghỉ học hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trên không có lương do nhà trường tạm đóng cửa.

Trước thực trạng này, Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa đã đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phong Sắc