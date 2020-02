Thanh Hóa: Học sinh tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại cuộc họp chiều 14-2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo ngành GD-ĐT thông báo kéo dài thời gian tạm nghỉ học tại các trường mầm non, phổ thông (dân lập, tư thục, công lập), Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh thêm 1 tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì cuộc họp chiều 14-2. (Ảnh: Tô Hà)

Trước đó, để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học 2 tuần (từ 3-2 đến hết ngày 15-2).

Ngày 12-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh xem xét về việc cho học sinh quay trở lại trường học vào thứ 2, ngày 17-2-2020.

Sáng nay, 14-2, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho học sinh đi học trở lại ngay. Còn khi các em đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thực sự an toàn. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học.

Phó Thủ tướng cho rằng việc cho học sinh nghỉ học tiếp chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của phụ huynh, của xã hội. Tuy nhiên, những điều đó không thể so sánh được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân. Bởi những việc liên quan tới đông đảo người dân thì ngoài những yếu tố mang tính chuyên môn cũng phải đặc biệt lưu ý tới sự đồng thuận của nhân dân.

Tại cuộc họp chiều 14-2, sau khi nghe ý kiến thảo luận của 2 ngành GD-ĐT và Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thống nhất phương án tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục cho học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ thêm 1 tuần nữa để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Sau đó nếu tình hình dịch bệnh ổn định, không có trường hợp nhiễm mới, Thanh Hoá sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có văn bản gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến ngày 22-2-2020.

Tô hà