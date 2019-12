Thanh Hóa: Hiện thực hóa khát vọng “thịnh vượng”

Năm 2019 là năm Thanh Hoá có nhiều điểm nhấn với những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế, xã hội đã giúp nơi đây dần hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Điều này được thể hiện thông qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức cao nhất từ trước đến nay; nhiều chỉ tiêu về kinh tế tăng cao hơn so với cùng kỳ; Đặc biệt, về lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ.

Ít ai có thể tưởng tượng ra một Thanh Hóa khó khăn ngày nào giờ lại trở thành một trong những tỉnh thành mũi nhọn, đáng học hỏi về phát triển kinh tế xã hội. Điều này có được là nhờ tinh thần quật cường, ý chí quyết vươn lên của các cấp ban ngành và nhân dân toàn tỉnh. Đó là ý chí biểu hiện cho tinh thần của một vùng đất giàu truyền thống, giàu những giá trị nhân văn cao đẹp với những dấu ấn lịch sử về những huyền thoại, những vị đế vương, anh hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Và giấc mơ thịnh vượng là giấc mơ được mỗi vị lãnh đạo, mỗi người dân Thanh Hoá nung nấu và khao khát từ lâu và cho đến hiện tại đó không chỉ là ước mơ, là khát vọng mà còn trở thành động lực, trở thành đích đến để toàn tỉnh cùng cố gắng thực hiện. Nhờ vậy mà khát vọng này đã dần được hiện thực hóa, được thể hiện thông qua những số liệu biết nói, thể hiện sự phát triển toàn diện của vùng đất địa linh suốt những năm qua, đặc biệt là năm 2019 - năm để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Một góc Quảng Trường Lam Sơn về đêm

Đó có thể là “dấu ấn” về những kết quả nhận được từ hoạt động kinh tế hay là những dấu ấn về những con người đáng tự hào của “vùng đất địa linh”. Đó là hình ảnh của bà cụ 83 tuổi đạp xe hàng chục km để nộp đơn xin thoát nghèo, hay hình ảnh của những thủ khoa đại học vươn lên trong nghèo khó. Thế mới thấy ý chí, sự quật cường của vùng đất này mạnh mẽ ra sao; đặc biệt, nó còn cho thấy sự quan tâm, tuyên truyền hiệu quả của các cấp ban ngành toàn tỉnh.

Điển hình như: Trong lĩnh vực kinh tế, năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức cao nhất từ trước đến nay; nhiều chỉ tiêu về kinh tế tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 1,92%; công nghiệp – xây dựng tăng 21,87%; dịch vụ tăng 7,71% và thuế sản phẩm tăng 61,26%.

Về sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao; giá trị sản xuất ước đạt 126.072 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ và hầu hết sản phẩm công nghiệp chủ yếu cũng đều có sản lượng tăng.

Các ngành dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá, một số ngành có nhiều khởi sắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.643 tỷ đồng, vượt 3,5% kế hoạch, tăng 15,2% so với cùng kỳ; giá cả hàng hóa, dịch vụ cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 2,1%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,72 tỷ USD, vượt 24% kế hoạch, tăng 27,6% so với cùng kỳ; một số mặt hàng xuất khẩu chính cũng tăng cao. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4,93 tỷ USD.

Bên cạnh đó các hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi được thể hiện qua sự thành công của ngày hội du lịch quốc tế Thanh Hóa 2019 với sự tham gia của nhiều cơ quan ngoại giao, xúc tiến du lịch các nước, vùng lãnh thổ.

Đặc biệt các hoạt động văn hóa, xã hội cũng được tỉnh ủy, UBND cùng các cấp ban ngành thường xuyên quan tâm. Điển hình như công tác giáo dục đã đạt được kết quả tốt nhất từ trước đến nay với 4 huy chương (3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc) tại kỳ thi Olympic quốc tế. Hay về lĩnh vực y tế, đã đưa ra nhiều kỹ thuật mới phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa thể hiện mục tiêu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực mới phát triển, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị khởi công các dự án lớn, trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao trong năm 2020, góp phần hoàn thành vượt mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân, đẩy nhanh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.