Thanh Hóa duy trì hoạt động thương mại thiết yếu trên địa bàn

Ngày 1-4, Sở Công Thương đã có văn bản chỉ đạo một số nội dung trong hoạt động thương mại trên địa bàn, nhằm thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

Hàng hóa vẫn dồi dào, bình ổn, Sở Công Thương khuyến khích người dân không tích trữ hàng hóa quá 3 ngày

Theo đó, các chợ, siêu thị tổng hợp, trung tâm thương mại (trừ các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống tại chỗ); cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); cửa hàng tạp hoá và các chuỗi kinh doanh thực phẩm; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, khí đốt trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động bình thường trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 1-4-2020. Trong đó, hoạt động tại các chợ, siêu thị, cửa hàng… chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi siêu thị mini có kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khuyến khích người dân trên địa bàn tỉnh chỉ nên mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu trong ngày hoặc không quá 3 ngày, không mua tích trữ với số lượng hàng hoá quá mức cần thiết cho nhu cầu trong thời gian này.

Đề nghị người dân hạn chế tập trung cùng thời điểm đến các điểm bán hàng hoá để giảm rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, khuyến khích người dân tích cực mua bán hàng hoá trực tuyến, qua điện thoại, giao hàng tại nhà; một số cơ sở đã triển khai, như: Siêu thị BigC- Số điện thoại gọi hàng: 02373.917.777; Siêu thị Co.opMart - Số điện thoại gọi hàng: 0376.199.333, 0834.199.333; Cửa hàng tiện lợi Thực phẩm sạch ITC Food (Số 51F đường Mai An Tiêm, thành phố Thanh Hoá) - Số điện thoại gọi hàng: 02373.850410, 0914.736.356 …

Sau khi Liên Bộ Tài chính - Công Thương, thống nhất điều chỉnh giảm giá xăng dầu vào ngày 29-3-2020, do giá giảm mạnh (Xăng Ron 95 còn 12.810 đồng/lít; Xăng E5-Ron 92 còn 12.180 đồng/lít; Dầu DO 0,05S còn 11.470 đồng/lít) nên tại một số địa bàn trong tỉnh đã xảy ra tình trạng người dân mua tích trữ xăng dầu. Trong đó, việc tích trữ xăng dầu của người dân trong các dụng cụ không đảm bảo điều kiện theo quy định của Nhà nước như: can, thùng nhựa… sẽ gây nguy cơ cháy nổ cao ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân, cộng đồng. Do đó, khuyến cáo người dân không mua tích trữ xăng dầu để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Minh Hằng