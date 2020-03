Thanh Hóa dừng tất cả hoạt động tại các quán bar, vũ trường, karaoke, thành lập các tổ giám sát từ cấp tỉnh đến cấp thôn

Chiều 17-3, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban với các thành viên thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh để nghe báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch và phương án chuẩn bị ứng phó trước diễn biến phức của dịch hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của ngành y tế, đến 11h30, ngày 17-3, trên địa bàn tỉnh có 2 trường hợp ở TP Sầm Sơn và huyện Thạch Thành hiện được điều trị và theo dõi tại cơ sở y tế, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS–CoV–2, đã ổn định và về theo dõi sức khỏe tại địa phương. 9 người hiện đang được cách ly tập trung tại tuyến huyện; 34 người cách ly tập trung tại khu cách ly của tỉnh; 67 người cách ly tại khu cách ly của Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; 1.662 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 97 người nước ngoài đến Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 15 người tiếp xúc với ca nghi ngờ hiện đang được theo dõi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các lực lượng chức năng đã thực hiện rà soát và xác định thông tin hành khách là người Thanh Hóa bay trên các chuyến bay có người nhiễm COVID-19 mà Bộ Y tế khuyến cáo, xác định danh tính và đưa vào cách ly tập trung. Các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản thực hiện việc giám sát phân luồng cách ly các đối tượng sốt, ho.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh THPT và giáo dục thường xuyên đi học đạt 97-98%, tình hình ổn định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo, ngành đã tổng hợp các trường khó khăn để hỗ trợ cấp máy đo thân nhiệt cầm tay; đồng thời đã xây dựng kế hoạch thí điểm triển khai dạy học trực tuyến. Tuy nhiên chỉ có thể thực hiện ở khu vực đô thị, nơi có điều kiện mới bảo đảm, để nhân rộng rất khó vì không phải học sinh nào cũng có máy tính kết nối. Trước mắt sẽ thí điểm tại 8 trường, sau 1 tháng sẽ tổng kết và nhân rộng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thanh Hóa vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc tổ chức các đám hiếu, đám hỉ, các hoạt động tập trung đông người, quán ăn vỉa hè, quán karaoke vẫn còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm chỉ thị về thu hẹp quy mô tổ chức, không mời khách tỉnh ngoài, cần có chỉ thị ngay lập tức yêu cầu cấm tổ chức ăn uống, giảm tối đa số khách mời, cấm các quán bar, karaoke và các quán vỉa hè hoạt động. Tiếp tục kiểm soát y tế đối với công dân Thanh Hóa từ các quốc gia, các tỉnh có dịch trở về. Liên quan công điện 05/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu du lịch, di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cần điều chỉnh nếu có bất cập, không để ảnh hưởng đến ngoại giao.

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch bên ngoài tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trên địa bàn Thanh Hóa là rất lớn, cần phải triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm soát. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ý kiến của các ngành thành viên ban chỉ đạo để ra văn bản chỉ đạo thực hiện hạn chế việc tập trung đông người ở các đám hiếu, hỉ, sự kiện. Trong đó sẽ ban hành quy định tạm thời không tổ chức mời khách ăn uống, thực hiện triệt để việc không đón khách du lịch đến từ các quốc gia có dịch. Ngành Giáo dục chuẩn bị các điều kiện thí điểm dạy học trực tuyến và tổ chức cho học sinh ôn tập hợp lý.

Cần tiếp tục thực hiện tốt giám sát cách ly y tế đối với các nguồn nguy cơ. Để làm tốt việc này, cần thành lập ngay tổ giám sát hành khách thông qua đường hàng không nhập cảnh về địa phương, do công an chủ trì phối hợp với Sở Y tế. Thành lập tổ giám sát đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu, lối mở, cảng Nghi Sơn do Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Sở Y tế. Các tổ giám sát có nhiệm vụ rà soát tất cả hành khách về Thanh Hoá từ các chuyến bay, có thông báo với người nhập cảnh qua cửa khẩu, lối mở, cảng Nghi Sơn để hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Thành lập tổ giám sát cấp huyện do phó chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, thành viên là công an, trung tâm y tế huyện, thực hiện chức năng tiếp nhận thông tin 2 tổ giám sát cấp tỉnh để kiểm tra rà soát, tổng hợp thông tin giám sát từ cấp xã, thôn. Thành lập tổ giám sát ở cấp xã do chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, thành viên là công an xã và trạm y tế, mặt trận tổ quốc. Thành lập tổ giám sát thôn bản, khu phố do trưởng thôn làm tổ trưởng có nhiệm vụ giám sát toàn bộ người đến địa phương.

Sở Y tế hướng dẫn mẫu kê khai, phương pháp tổng hợp, sàng lọc xử lý thông tin để có chỉ đạo xử lý. Cấp huyện, xã hỗ trợ điều kiện cho tổ giám sát thôn thực hiện nhiệm vụ.

Về tổ chức các khu cách ly ngoài Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Trường ĐH Hồng Đức), Sư đoàn 390, giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nghiên cứu một số khách sạn để khi cần thiết thì trưng dụng phục vụ cho việc cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn ĐÌnh Xứng thống nhất điều chỉnh nội dung công điện số 05/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu du lịch, di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để bảo đảm an toàn về y tế, chỉ đón khách quốc tế ở khách sạn 3 sao trở lên, khi khách đã đủ thời gian cách ly 14 ngày, có tờ khai y tế, sức khỏe bình thường; đối với khách đã ở Thanh Hóa qua 14 ngày tiếp tục lưu trú bình thường, nếu chưa qua 14 ngày phải cách ly y tế theo quy định.

Dừng tất cả các hoạt động tại các quán bar, vũ trường, karaoke, tổ chức biểu diễn. Đề nghị nhân dân trong tỉnh khi tổ chức việc hiếu, hỷ, các sự kiện thì không tổ chức mời khách ăn uống. Giao các cấp chính quyền kiểm tra, giam sát việc thực hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Tô Hà