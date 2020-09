Thanh Hóa: Điều chỉnh thời gian bố trí phó trưởng công an xã, công an viên chính quy tại công an xã

Ngày 18-9-2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3947/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian bố trí phó trưởng công an xã, công an viên chính quy và số lượng công an chính quy bố trí tại công an xã. Theo đó, điều chỉnh thời gian bố trí phó trưởng công an xã và công an viên chính quy từ năm 2021 sang quý III năm 2020 ở 124 xã thuộc 13 huyện, gồm:

Công an chính quy thị trấn Thọ Xuân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: T.D

Huyện Bá Thước (07 xã): Thành Sơn, Ái Thượng, Hạ Trung, Điền Quang, Điền Hạ, Lương Ngoại và Lương Trung.

Huyện Hà Trung (14 xã): Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Tân, Hà Giang, Hà Bình, Yến Sơn, Hà Ngọc, Hà Đông, Lĩnh Toại, Hà Thái, Hà Lai, Hà Châu, Hoạt Giang và Yên Dương.

Huyện Hậu Lộc (8 xã): Hòa Lộc, Hưng Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Tuy Lộc, Lộc Sơn, Xuân Lộc và Liên Lộc.

Huyện Hoằng Hóa (8 xã): Hoằng Thắng, Hoằng Phượng, Hoằng Hợp, Hoằng Thái, Hoằng Đạt, Hoằng Đạo, Hoằng Đông và Hoằng Trạch.

Huyện Nga Sơn (10 xã): Nga Liên, Nga Thủy, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Phượng, Nga Văn, Nga Trường, Ba Đình và Nga Vịnh.

Huyện Như Xuân (7 xã): Xuân Bình, Hóa Quỳ, Bình Lương, Tân Bình, Thanh Lâm, Thanh Xuân và Thanh Hòa.

Huyện Quan Hóa (6 xã): Hiền Kiệt, Phú Lệ, Thành Sơn, Trung Thành, Nam Xuân và Phú Xuân.

Huyện Quảng Xương (8 xã): Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Trung, Quảng Ngọc, Quảng Trường, Quảng Long, Quảng Khê và Quảng Phúc.

Huyện Thạch Thành (13 xã): Thành Minh, Ngọc Trạo, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Trực, Thạch Sơn, Thành Tâm, Thành Công, Thạch Tượng, Thạch Lâm, Thành Hưng, Thạch Định và Thành An.

Huyện Thiệu Hóa (7 xã): Minh Tâm, Thiệu Long, Thiệu Vũ, Thiệu Trung, Tân Châu, Thiệu Vận và Thiệu Thịnh.

Huyện Thọ Xuân (8 xã): Thọ Lâm, Xuân Phú, Xuân Phong, Tây Hồ, Xuân Hưng, Thọ Lập, Xuân Lai và Xuân Minh.

Huyện Triệu Sơn (13 xã): Thọ Bình, Thọ Sơn, Thọ Ngọc, Bình Sơn, Đồng Tiến, Thọ Thế, Thọ Phú, Thọ Tân, Đồng Thắng, Thọ Tiến, Minh Sơn, Tiến Nông và Hợp Thắng.

Huyện Yên Định (15 xã): Định Tăng, Định Hòa, Định Tiến, Định Thành, Yên Trung, Định Hải, Yên Hùng, Định Hưng, Yên Thọ, Yên Lâm, Yên Ninh, Yên Phú, Định Long, Định Công và Yên Thái.

Quyết định cũng nêu rõ: Bố trí mỗi xã ít nhất 5 cán bộ công an chính quy tại 481 xã trên địa bàn tỉnh với cơ cấu 1 Trưởng Công an, từ 1 đến 2 Phó Trưởng Công an, còn lại là công an viên; công an viên bán chuyên trách ở thôn, bản giữ nguyên như hiện nay; hoàn thành trong quý III năm 2020.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, kể từ ngày 18-9-2020.

Trước đó, thực hiện Đề án Bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1-11-2019 đến 30-5-2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố điều động 4 đợt với tổng số 1.527 cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (gồm 525 trưởng công an, 436 phó trưởng công an và 566 công an viên).

Qua đánh giá ban đầu, với việc tăng cường lực lượng công an chính quy về địa bàn xã, đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều địa phương đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt cho lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn.

Việt Linh