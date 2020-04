Thanh Hóa đã chuẩn bị 84 cơ sở cách ly tập trung với 6.834 giường

Chiều 8-4, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì họp giao ban với Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và một số ngành liên quan về tình hình dịch, công tác triển khai phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong ngày 8-4; bàn kế hoạch giúp bạn Lào triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kết luận tại buổi giao ban.

Trong ngày 8-4, tại Thanh Hoá có 4 trường hợp nghi ngờ được đưa vào điều trị, cách ly theo dõi tại cơ sở y tế; bổ sung thêm 469 người được lấy mẫu sàng lọc, nâng tổng lũy kế số người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc lên 1.484 người, có 764 người đã có kết quả xét nghiệm, 720 người đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tính đến 15h ngày 8-4, toàn tỉnh đã chuẩn bị 84 cơ sở cách ly tập trung bảo đảm yêu cầu với 6.834 giường cách ly, trong đó có 1.188 giường tại khách sạn, 5.646 giường tại cơ quan nhà nước. Có 553 người đang được cách ly tập trung tại tuyến huyện; 158 người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục An ninh – Quốc phòng (Trường Đại học Hồng Đức); 22 người được cách ly tập trung tại khu cách ly của Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn. 1.281 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hoá đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 108 người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi; có 25 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị tại Cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, trong đó có 20 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, 18 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 người đang chờ kết quả.

Trên địa bàn tỉnh có 2.344 người nước ngoài đến từ 57 quốc gia trên toàn thế giới; khoảng 3.500 người Thanh Hóa trở về địa phương đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Công tác kiểm soát tại 4 chốt kiểm dịch đều thực hiện tốt. Tuy nhiên, hiện nay tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra tình trạng không tìm được bệnh nhân F0, do đó công tác kiểm soát, đưa vào cách ly tập trung rất khó khăn, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là hiện hữu. Đã xuất hiện tâm lý chủ quan khi thấy tình hình dịch bệnh trong tỉnh đang được kiểm soát tốt, vẫn còn tình trạng tụ tập đông người; không đeo khẩu trang, nhất là các huyện miền núi… cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân.

Kết luận buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh rất quyết liệt, đạt nhiều hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh được các ngành, địa phương, các thành viên ban chỉ đạo đã tịch cực vào cuộc chỉ đạo triển khai tích cực, nhất là các ngành Y tế, Quân sự, Biên phòng, Công an... Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch đã bước sang giai đoạn mới do bị mất dấu F0, đây là nguy cơ rất lớn. Bên cạnh đó đã phát hiện bệnh nhân có vi rút như không có biểu hiện lâm sàng triệu chứng bệnh, thời gian ủ bệnh kéo dài hơn. Vì vậy không được chủ quan, phải cảnh giác trong mọi tình huống; quan tâm vào cuộc quyết liệt hơn.

Trong công tác giám sát cách ly, cần thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Về công tác xét nghiệm cần huy động nhân lực để tăng công suất, nhưng phải bảo đảm an toàn cho cán bộ xét nghiệm, ưu tiên làm sớm cho bệnh nhân có yếu tố dịch tễ, cán bộ y tế, công an, quân sự đưa vào diện giám sát - những người trực tiếp tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm. Về tổ chức cách ly, đề nghị cần làm tốt cách ly giãn cách, không quá 8 người/phòng trong các khu cách ly tập trung; bảo đảm an ninh trật tự trong khu cách ly. Về tình hình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh được triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt ngành công an – lực lượng nòng cốt tham mưu cho chính quyền, phối hợp với y tế, kiểm soát các tổ giám sát cơ sở cần phát huy. Về chế độ chính sách, nghiên cứu thực hiện theo quy định của Nghị quyết 37 để giải quyết kịp thời; quan tâm lực lượng làm nhiệm vụ (y tế, công an, quân sự) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đề nghị ngành y tế đấu mối mua kịp thời mua sắm các trang thiết bị đã phê duyệt.

Đối với 155 chuyên gia xin phép nhập cảnh làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh sắp xếp 1 khu bố trí cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Về công tác hỗ trợ nước bạn Lào, trên tinh thần tình hữu nghị, đoàn kết anh em sẽ hỗ trợ 1 tỷ đồng bằng hiện vật. Giao Sở Ngoại vụ đấu mối tham khảo ý đề xuất của nước bạn để hỗ trợ thiết thực. Thống nhất phương án tỉnh sẽ thành lập 1 đoàn (không quá 10 người, thành phần gồm lực lượng quân sự, biên phòng, công an, chuyên gia y tế, ngoại vụ) hỗ trợ giúp đỡ nước bạn; kinh phí của đoàn do tỉnh chi trả hoàn toàn. Giao Sở Ngoại vụ đấu mối công tác chuẩn bị hội đàm với Lào về kinh nghiệm triển khai công tác phòng chống dịch và trao quà cho bạn tại Cửa khẩu Na Mèo vào đầu tuần sau.

Tô Hà