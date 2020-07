Thanh Hóa cách ly 15 người đi cùng chuyến xe chở nữ sinh viên nghi mắc COVID-19

Công an Thanh Hóa yêu cầu lái xe, phụ xe và người dân đi xe khách chở nữ sinh viên nghi mắc COVID-19 từ Đà Nẵng về Đắk Lắk thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19.

Chiếc xe khách chở bệnh nhân nghi mắc COVID-19.

Ngay sau khi có thông tin bệnh nhân là H.T.Y.N. (21 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) là sinh viên Trường ĐH Đông Á - Đà Nẵng đã đi từ Đà Nẵng trở về Đắk Lắk bằng xe khách của nhà xe Quốc Trung ở Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Bá Thước tiến hành rà soát, yêu cầu lái xe, phụ xe và những người dân đi trên chiếc xe này về Thanh Hóa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID -19.

Theo báo cáo của Công an huyện Bá Thước, chiếc xe ô tô nói trên mang BKS 47B - 023.15 chạy tuyến Đăk Lăk -Thanh Hóa do anh Phạm Thái Dương điều khiển về đến huyện Bá Thước vào lúc 5h sáng ngày 29-7. Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước nhanh chóng rà soát, đưa 15 người có mặt trên xe đến bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước để cách ly, theo dõi, đồng thời cho phun tiêu độc khử trùng xe theo quy định.

Thái Thanh