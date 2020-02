Thanh Hóa bàn các giải pháp hạn chế tác động của Covid - 19 đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 18 - 2, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hạn chế tác động của dịch bệnh Covid - 19 đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Thanh Hóa, Cục Thống kế, Cục Thuế, Cục Hải quan, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dịch bệnh Covid-19 đã, đang và sẽ ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó có Xxuất, nhập khẩu; du lịch; vận tải; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; sản xuất công nghiệp; thương mại nội địa; đầu tư; thu, chi ngân sách Nhà nước… Dự báo, giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 60 - 80 triệu USD (Tùy thuộc vào thời gian dịch bệnh được khống chế). Toàn tỉnh hiện có 37 doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Trung Quốc (Vải, nguyên liệu may mặc, nguyên phụ liệu thuốc tân dược, thức ăn cho gia súc...) và một số mặt hàng tiêu dùng bị ảnh hưởng, như: Hoa quả, rau, củ, đồ gia dụng... Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp và lớn đến ngành du lịch trên cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng; trong đó, ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải du lịch, các công ty lữ hành...

Dự kiến trong 2 tháng đầu năm 2020, số lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 522.000 lượt khách, giảm 46,1% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch giảm 31,3% so với cùng kỳ. Dịch bệnh sẽ làm khối lượng vận tải hàng hóa trong năm 2020 giảm khoảng 3% so với mục tiêu kế hoạch, khối lượng vận tải hành khách giảm khoảng 10%, doanh thu vận tải giảm khoảng 10%. Những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng, như: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có thể tụt giảm khoảng 300 - 400 tỷ đồng so với kế hoạch; sản xuất công nghiệp có thể tụt giảm khoảng 800 tỷ đồng (nếu dịch bệnh được khống chế trong quí I) và giảm 2.000 tỷ đồng (nếu dịch bệnh được khống chế trong quí II).

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 được khống chế trong quí I thì mức độ ảnh hưởng đến chỉ tiêu huy động vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh không đánh kể, nếu dịch ảnh hưởng sang quí II thì tổng huy động vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh có thể giảm từ 5.000 - 10.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Dịch bệnh cũng sẽ làm giảm số thu ngân sách Nhà nước cả ở khu vực nội địa và xuất, nhập khẩu. Nếu dịch bệnh kéo dài, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn và sẽ tác động đến lao động, việc làm. Quy mô lao động, nhất là lao động trong khu vực du lịch, dịch vụ, kinh doanh ăn uống sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ tạo sức ép cho thị trường lao động, khiến tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng tăng cao và có thể dẫn đến các vấn đề xã hội khác. T

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2020, đó là: Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 được khống chế trong quí I, ước GRDP của tỉnh tăng 12%; nếu dịch bệnh Covid-19 được khống chế trong quí II, ước GRDP của tỉnh tăng 11,7%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và kiến nghị các giải pháp, hướng khắc phục để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, như tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện các giải pháp duy trì, ổn định sản xuất để tránh bị tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Hỗ trợ nhằm ổn định đời sống nhân dân; tháo gỡ khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh trong thời gian dịch bệnh đang xảy ra. Phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau khi kiểm soát, dập dịch bệnh thành công. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nhất là những tập đoàn, doanh nghiệp có tiềm lực lớn về tài chính. Về sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; đưa các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào gieo trồng. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thiếu nguyên liệu phục vụ sản xuất bằng phương án tìm nguồn nhập nguyên liệu khác ngoài Trung Quốc; giảm thủ tục, thời gian thông quan đối với hàng hóa. Kích cầu tiêu dùng để bảo đảm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu được lưu thông ổn định; đẩy mạnh thương mại điện tử, kết nối qua mạng. Thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp trọng điểm, như: Xi măng, thuốc lá, bia, lọc hóa dầu... để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách Nhà nước bù cho các lĩnh vực khác bị hụt thu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo để trình UBND tỉnh cho ý kiến. Trong báo cáo phải nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hạn chế tác động của dịch bệnh Covid-19 đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh. Đồng thời, đánh giá dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống. Tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội của các lĩnh vực, đưa ra các số liệu dự báo, cũng như tác động đến các chỉ tiêu phát triển năm 2020 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp, như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong việc phòng, chống dịch bệnh để cuối tháng 2 – 2020 trên địa bàn tỉnh không còn dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mà UBND tỉnh đã đề ra từ đầu năm. Tập trung thực hiện cải cách hành chính, như tăng thời gian làm việc, cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo hướng giảm 50% thời gian đối với việc giải quyết những thủ tục hành chính dưới 15 ngày và giảm 70% thời gian đối với việc giải quyết những thủ tục hành chính trên 15 ngày.

Triển khai các công trình đầu tư công, rút ngắn thời gian giải ngân vốn và khởi công xây dựng các dự án mới. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp; khôi phục hoạt động phát triển dịch vụ - thương mại và kích cầu tiêu dung hàng hóa. Các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh việc mở đường bay hàng không quốc tế. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, trọng tâm là thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc…; tăng thu ngân sách Nhà nước. Triển khai các hoạt động văn hóa – du lịch, nhất là việc quảng bá phát triển du lịch. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

