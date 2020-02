Thanh Hóa: 3.552 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng nay 11-2, trên địa bàn 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020, để tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hình ảnh lễ giao nhận quân tại huyện Hoằng Hóa.

Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa có 3.552 thanh niên lên đường nhập ngũ, tại 13 đơn vị là: Quân đoàn 1, Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tổng Cục Chính trị, Tổng Cục Kỹ thuật, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Trung đoàn 762 Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Để tuyển chọn được công dân có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội đồng NVQS các cấp thực hiện đúng phương châm “Tuyển người nào chắc người đó” và triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển quân. Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2020 khá cao: sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 72,8 %, trình độ văn hóa Trung học phổ thông đạt 60% và tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp là 2%, tỷ lệ đảng viên đạt 0,16%, dân tộc ít người tỉnh Thanh Hóa tham gia nhập ngũ đạt 25,9 % với 922 đồng chí, đặc biệt có 6 Đảng viên nhập ngũ.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng NVQS tỉnh những thanh niên nhập ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và có trình độ văn hóa đều đã được cấp ủy địa phương tổ chức học và cấp chứng nhận thức về Đảng. Để động viên tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như thăm hỏi, động viên, gặp mặt, liên hoan, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Được sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nên 100% thanh niên đều phấn khởi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Do hiện nay đang có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona nên thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành lễ giao nhận quân nhanh gọn và chặt chẽ.

Tại huyện Hoằng Hóa, lễ giao nhận quân đã diễn ra nhanh gọn, an toàn với sự tham dự của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân khu 4 tặng quà và hoa chúc mừng đơn vị nhận quân.

Năm 2020, huyện Hoằng Hóa được giao chỉ tiêu kêu gọi 224 nam công dân lên đường nhập ngũ tại 5 đơn vị gồm: Trung đoàn 3- sư đoàn 324, Quân khu 4; Tổng cục Kỹ thuật, Lữ đoàn 101, Quân chủng Hải Quân; Trung đoàn 257, sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không không quân; Bộ chỉ huy Biên phòng Thanh Hóa và 14 nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an. Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ khách quan, công bằng và đúng luật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Do làm tốt công tác tuyển chọn, các tân binh trên địa bàn huyện Hoằng Hóa năm nay đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Sáng ngày 11-2, huyện Nông Cống tổ chức lễ giao quân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nông Cống tặng hoa các tân binh.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, thời gian qua huyện Nông Cống đã thực hiện chặt chẽ các bước theo quy định. Năm nay toàn huyện có 207 nam thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ Nông Cống lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 190 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự, 17 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Tổng cục hậu cần; Tổng cục kỹ thuật; Bộ tổng tham mưu; Trung đoàn 270 Sư đoàn 341 quân khu 4 và Bộ Chỉ huy quân sự Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa. Trước lễ giao nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban ngành đoàn thể tổ chức gặp mặt, nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên tư tưởng và làm tốt công tác hậu phương quân đội để các thanh niên yên tâm nhập ngũ.

Sáng 11 - 2, huyện Nga Sơn tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Tới dự có đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Sở Y tế; lãnh đạo các đơn vị nhận quân; huyện Nga Sơn và đông đảo nhân dân trong huyện.

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa và động viên các chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ.

Năm 2020, huyện Nga Sơn có 167 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 155 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 12 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Số thanh niên nhập ngũ trên được giao cho 6 đơn vị thuộc Quân đoàn I, gồm: Trung đoàn 36, Sư đoàn 308; Trung đoàn 102, Sư đoàn 308; Trung đoàn 165, Sư đoàn 312; Đoàn Nghi lễ quân đội; Lữ đoàn 101, vùng 4, Hải Quân và Công an nhân dân.

Phát huy thành tích nhiều năm hoàn thành tốt công tác tuyển quân, thời gian qua, công tác tuyển quân năm 2020 của huyện Nga Sơn được triển khai tốt ngay từ ban đầu với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp. Vì vậy, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức và trình độ văn hóa đúng theo tiêu chuẩn.

Hòa trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân, sáng 11-2, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự lễ giao, nhận quân năm 2020 tại huyện Thiệu Hoá.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho chiến sĩ mới.

Năm 2020, huyện Thiệu Hóa tuyển chọn được 192 thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Trung đoàn 165, Sư đoàn 321, Quân đoàn 1; Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, Bộ Tư lệnh quân khu IV; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 12 nam thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có tuổi đời từ 18-25 tuổi, hơn 80% sức khỏe loại 1 và lọai 2, đáp ứng được yêu cầu các đơn vị tuyển quân đề ra.

Sáng ngày 11-2, Hội đồng nghĩa vụ huyện Thường Xuân tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Tới dự động viên, tiễn các thanh niên lê đường nhập ngũ có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh-Xã hội; lãnh đạo huyện Thường Xuân, đơn vị nhận quân và đông đảo cán bộ, nhân dân trong huyện.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Thường Xuân tặng hoa và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Huyện Thường Xuân có 95 thanh niên lên đường nhập ngũ. Số thanh niên nhập ngũ trên được giao cho các đơn vị là Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1; Đoàn nghi lễ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; Trại giam C10, Bộ Công an; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa. Công tác tuyển quân năm 2020 của huyện Thường Xuân được đánh giá triển khai tốt ngay từ ban đầu với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự huyện và Hội đồng NVQS các cấp. Vì vậy, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa đúng theo tiêu chuẩn.

Cùng với nhiều địa phương trong toàn tỉnh, sáng 11-2, huyện Lang Chánh tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa các tân binh trúng tuyển lên đường nhập ngũ năm 2020. Tới dự có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền động viên tân binh huyện Lang Chánh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Năm nay huyện Lang Chánh có 87 thanh niên của 10 xã, thị trấn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong đó có 80 tân binh làm nghĩa vụ Quân sự và 7 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trước đó, để hoàn thành chỉ tiêu giao, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt các bước từ công tác đăng ký, quản lý nguồn đến sơ tuyển, xét tuyển, khám sức khỏe, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, huyện Lang Chánh đã tuyển chọn đủ chỉ tiêu giao. Số tân binh này được biên chế về các đơn vị đơn vị gồm: Lữ đoàn Pháo binh, Quân khu 4; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá.

Sáng 11-2, tại huyện Yên Định, ngày hội tòng quân năm 2020 diễn ra trong không khí sôi nổi và phấn khởi. Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, đại diện các đơn vị nhận quân và lãnh đạo, nhân dân huyện Yên Định, dự.

Các đại biểu tặng hoa, quà cho đại diện thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Năm 2020, huyện Yên Định tuyển chọn 203 thanh niên ưu tú từ 18 đến 25 tuổi nhập ngũ vào các đơn vị quân sự. Do làm tốt công tác nắm nguồn, tuyên truyền vận động và tổ chức khám tuyển, huyện Yên Định đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng về sức khỏe, tư tưởng chính trị và trình độ văn hóa.

Tại huyện Thọ Xuân, lễ giao nhận quân năm 2020 đã diễn ra trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội trong ngày đầu xuân mới.

Lễ giao nhận quân tại huyện Thọ Xuân.

Đến 8h ngày 11-2-2020, huyện Thọ Xuân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Từ địa điểm giao nhận quân của huyện, đông đủ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các xã,thị trấn cùng người thân, bạn bè đã tiễn chân 226 thanh niên về các đơn vị: Tiểu đoàn 19, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa; Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, Quân khu 4; Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Công an Thanh Hóa. Mang trong mình hào khí Lam Sơn, thanh niên Thọ Xuân phấn khởi lên đường, góp phần tô thắm truyền thống quê hương Thọ Xuân anh hùng.

Cũng trong sáng 11-2-2020, huyện Như Xuân đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, các đơn vị nhận quân; cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và người thân của các tân binh đã đến dự.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện Như Xuân, lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng hoa cho các đơn vị nhận quân.

Trong đợt giao quân này, huyện Như Xuân có 89 nam nữ thanh niên ở 16 xã, thị trấn lên đường nhập ngũ tại các đơn vị gồm: Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1; Tiểu đoàn 140, Bộ tham mưu, Quân đoàn 1; Tiểu đoàn 40,Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa; Bộ tổng tham mưu; Công an tỉnh Thanh Hóa; A09 Bộ Công an; Cục C10 Bộ Công an. Trong đó có 75 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, 14 tân binh tham gia nghĩa vụ công an.

Các thanh niên được phát lệnh gọi nhập ngũ đợt này, có 90% là người dân tộc thiểu số; 1 tân binh có trình độ đại học, 1 tân binh có trình độ trung cấp, 57% trình độ trung học phổ thông; các tân binh đều có tuổi đời từ 18 đến 23 tuổi; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 72%; có 1 công dân nữ.

Tại huyện Tĩnh Gia, lễ giao nhận quân năm 2020 cũng đã được tổ chức trang trọng an toàn và tiết kiệm. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 cùng đại diện Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện và 31 xã, thị trấn đến dự.

Lãnh đạo huyện Tĩnh Gia cùng lãnh đạo Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh tặng hoa cho các đơn vị nhận quân và quà cho các tân binh.

Trong đợt giao quân này, huyện Tĩnh Gia có 206 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 190 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, nhập ngũ vào các đơn vị gồm: Lữ Đoàn 101, Quân chủng Hải quân; Trung Đoàn 102, Sư Đoàn 308, Quân Đoàn 1; Trung Đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân Đoàn 1; Tiểu Đoàn 140, Quân Đoàn 1; Tiểu đoàn 40, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và Công an Thanh Hóa. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo về tiêu chuẩn và sức khỏe, trình độ học vấn.

Tại huyện miền núi Quan Hóa, 73 thanh niên ưu tú cũng đã lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân.

Toàn cảnh lễ giao nhận quân tại huyện Quan Hóa.

Năm 2020, huyện Quan Hóa có 65 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, nhập ngũ vào các đơn vị nhận quân là sư đoàn 308 thuộc quân đoàn 1; trung đoàn 762, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa; Tiểu đoàn huấn luyện, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh. Chất lượng tân binh cơ bản đáp ứng các tiêu chí về sức khỏe, trình độ văn hóa, độ tuổi trong tuyển quân. Để có được kết quả này, trong quá trình triển khai công tác tuyển chọn, các địa phương đã chủ động thực hiện chu đáo các bước gọi công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an; nắm rõ hoàn cảnh gia đình cũng như tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên. Sự quan tâm, động viên của người thân, chính quyền địa phương đã thực sự trở thành nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm động lực để các tân binh thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng của mình với Tổ quốc.

Sáng 11-2, 114 tân binh huyện Vĩnh Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân năm 2020 đã diễn ra trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội trong ngày đầu xuân mới.

Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ khách quan, công bằng và đúng luật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Do làm tốt công tác tuyển chọn, các tân binh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc năm nay đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Sáng 11-2, huyện Như Thanh long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Như Thanh có 75 nam thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chiến sỹ mới được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sư đoàn 308, Quân đoàn 1. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa đúng theo tiêu chuẩn. Trong đó, có 1 thanh niên có trình độ Đại học, 3 thanh niên có trình độ Trung cấp; 6 thanh niên là đảng viên. Trước lễ giao nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban ngành đoàn thể tổ chức gặp mặt, nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên tư tưởng và làm tốt công tác hậu phương để các thanh niên yên tâm nhập ngũ.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 11-2, huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Tới dự có đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Người thân chia tay các tân binh huyện Thạch Thành lên đường nhập ngũ.

Theo quyết định giao chỉ tiêu của Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2020 huyện Thạch Thành tuyển chọn và gọi 222 thanh niên ưu tú có đủ sức khỏe và trình độ văn hóa; phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, tư tưởng chính trị vững vàng tham gia NVQS tại các đơn vị: Đoàn nghi lễ, Bộ tổng tham mưu Bộ quốc phòng; Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân; Sư đoàn 324, Quân khu 4; Quân đoàn I và các đơn vị thuộc Bộ công an.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao trặng 222 sổ tiết kiệm, trị giá 1 triệu đồng/sổ nhằm động viên các tân binh tích cực rèn luyện, thực hiện tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương và niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Đúng 8 giờ sáng 11-2, huyện Bá Thước tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Đợt giao quân năm nay, huyện Bá Thước có 164 người con ưu tú lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Sư đoàn 361, Quân chủng phòng không không quân; Sư đoàn 390, Quân đoàn 1; Sư đoàn 308, Quân đoàn 1; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tinh Thanh Hóa. Các tân binh đều đảm bảo sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức chính trị tốt; có 153 thanh niên là người dân tộc thiểu số, chiếm 93,2%; 1 thanh niên có trình độ Đại học, 1 thanh niên có tình độ trung cấp.

Lãnh đạo huyện Bá Thước tặng hoa cho đơn vị nhận quân.

Do có sự quan tâm chỉ đạo tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên công tác giao nhận quân năm 2020 ở huyện Bá Thước đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn và đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra.

Năm 2020, huyện Mường Lát có 58 đoàn viên, thanh niên ưu tú là con em của các dân tộc trong huyện lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, 3 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và 55 thanh niên bàn giao cho 2 đơn vị là Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân sự và Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4).

Tân binh tạm biệt người thân trước giờ lên đường.

Để đảm bảo chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đã đăng ký độ tuổi, sơ tuyển nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời làm tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Do vậy chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 ở huyện Mường Lát tương đối đồng đều về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa.

Sáng 11-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hậu Lộc đã tiến hành giao 170 thanh niên cho các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Lữ đoàn 101, Vùng 4 Quân chủng Hải quân; Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Tiểu đoàn 701, Bộ tham mưu Quân đoàn 1; F312 Quân đoàn 1 và Công an tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo đủ chỉ tiêu, số lượng và chất lượng.

Gia đình, bạn bè tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trước khi diễn ra buổi lễ giao nhận quân, Trung tâm y tế huyện Hậu Lộc đã chuẩn bị trang thiết bị thực hiện đo thân nhiệt cho 170 thanh niên. Trước đó, chiều 10-2, huyện đã tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực sân vận động huyện.

Sáng 11-2, hòa chung không khí vui tươi của những ngày đầu xuân năm mới Canh Tý 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Xương đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn đưa 186 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân tại huyện Quảng Xương.

Năm nay, nhiều địa phương trong huyện đã có cách làm mới, chặt chẽ trong các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Đồng thời chủ động lựa chọn những giải pháp “đột phá” phù hợp với đặc thù để thực hiện các bước tuyển quân theo đúng luật và đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt. Theo đó, 186 tân binh được giao về các đầu mối đơn vị: Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 Quân khu IV; Trung đoàn 1 Sư đoàn 324 Quân khu IV; Đoàn nghi lễ Bộ Quốc phòng; Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu; Lữ đoàn 101 vùng 4 Hải Quân và Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 86%; niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm gần 10%.

Tại huyện Hà Trung, ngày hội tòng quân năm 2020 diễn ra trong không khí sôi nổi và phấn khởi.

Hình ảnh lễ giao nhận quân tại huyện Hà Trung.

Năm 2020, huyện Hà Trung được giao tuyển chọn 132 thanh niên, trong đó có 120 nam công dân từ 18 đến 25 tuổi nhập ngũ vào các đơn vị quân sự, 12 nam công dân đi công an nghĩa vụ. Do làm tốt công tác nắm nguồn, tuyên truyền vận động và tổ chức khám tuyển, huyện Hà Trung đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng về sức khỏe, tư tưởng chính trị và trình độ văn hóa. Trong đó sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 54%, Trình độ THPT đạt 95% và có 3 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng… Tất cả các thanh niên đều phấn khởi, tự hào và yên tâm lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 11-2, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; đại diện các đơn vị nhận quân; lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc cùng các tân binh tham gia nhập ngũ.

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, tặng quà cho các tân binh.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân và nâng cao chất lượng tuyển chọn, thời gian qua, huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện chặt chẽ các bước tuyên truyền, vận động và tuyển quân theo đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng. Các tân binh đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay huyện Vĩnh Lộc có 114 tân binh lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Lữ đoàn 368, Trung đoàn 102 Quân đoàn 1; Công an tỉnh.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 11-2 thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Trong đợt giao quân này, thị xã Bỉm Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 35 thanh niên lên đường nhập ngũ, giao quân cho Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và 6 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tại đơn vị Công an tỉnh Thanh Hóa.

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã tích cực tuyển chọn những thanh niên đáp ứng tốt 3 tiêu chí: Chính trị, văn hóa và sức khỏe. Các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng luật. Nhìn chung, chất lượng tuyển quân năm nay cao hơn so với các năm trước với 100% các đồng chí là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về trình độ văn hóa, tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 7,3 %; trình độ THPT là 75,6%; trình độ THCS là 17%. Về sức khỏe, loại 1 là 17%, loại 2 đạt 34,1% và loại 3 là 43,9%. Các tân binh đều vui mừng phấn khởi, hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

