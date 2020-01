Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được tổ chức trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Chiều 30-1, (tức mùng 6 Tết Canh Tý ), dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban 3 trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Theo báo cáo tình hình sản xuất, đời sống an ninh, trật tự, xã hội trong dịp tết Canh Tý -2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đón Tết, vui Xuân, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, cán bộ chiến sỹ đóng quân ở khu vực biên giới, hải đảo, nhân dân vùng xảy ra lũ ống lũ quét, sạt lở đất… Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép nên Tết Canh Tý- 2020 ở Thanh Hóa được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp trước tết diễn ra sôi động, nguồn cung hàng hóa dồi dào, chủng loại, mẫu mã đa dạng; giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường cơ bản ổn định, không xảy ra khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá sai quy định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trong đêm giao thừa, trên địa bàn tỉnh cơ bản không xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vui Xuân, đón Tết diễn ra phong phú, đa dạng, thiết thực và ý nghĩa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, càng thêm tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và tương lai tươi sáng của quê hương đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe các sở, ngành phân tích làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ trước và trong tết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá: Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả hệ thống chính trị đã tập trung rất cao để thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư và Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trước, trong, sau tết và đạt được những kết qủa nổi bật, đó là: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức đón tiếp, làm việc, báo cáo tình hình và tổ chức các chuyến tặng quà của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chu đáo, tận tình. Dịp trước tết, lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi, tặng quà cho người có công tại 27/27 huyện, thị xã, thành phố; đồng thời tổ chức thăm viếng các nghĩa trang, tượng đài anh hùng liệt sĩ trong và ngoài tỉnh.

Dịp trước và trong tết Canh Tý, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sản xuất trên tất cả lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… theo đúng kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa cung ứng dồi dào phong phú, đa dạng, có xuất xứ rõ ràng, tem, nhãn mác đầy đủ; hàng hóa tiêu thụ với số lượng lớn, giá cả ổn định đáp ứng cho người dân sắm tết đầm ấm, vui tươi. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, lương thưởng của công dân, người lao động được đảm bảo, 100% hộ gia đình chính sách và hội nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều có quà tết với 446.332 suất quà có tổng kinh phí trên 145 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với tết Kỷ Hợi 2019, đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp và nhà hảo tâm để mọi nhà, mọi người được đến tết Canh Tý. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho bà con vui xuân, đón tết. Việc đảm bảo quốc phòng - an ninh được giữ vững, lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm 2 trường hợp nổ pháo trái phép, vận động nhân dân giao nộp 6,5kg pháo, 2 kg thuốc nổ… Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống pháo nổ nên trong dịp tết cơ bản không để xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm nhất là TP Thanh Hóa, các huyện ven biển, các huyện, thị xã giáp ranh với các tỉnh khác. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý được đảm bảo ổn định, người dân đón tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến hoan nghênh, đánh giá cao các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong tết.

Về nhiệm vụ trọng tâm sau tết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Bám chắc vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 với tinh thần “Sáng tạo – Kỷ cương – Tăng tốc – Về đích”, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung triển khai cụ thể theo đúng kế hoạch và vượt kế hoạch Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 224 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó cần tập trung vào nhiệm vụ lớn về thực hiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng cấc cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các cấp chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, xúc tiến đầu tư và quyết liệt trong đẩy mạnh thi công các dự án đầu tư kể cả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn có tính chất ngân sách và nguồn vốn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đảm bảo huy động được 157 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư cho phát triển. Trên cơ sở đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phải đảm bảo cung ứng điện, nước, các điều kiện cần thiết cho sản xuất kinh doanh, kể cả nông nghiệp và công nghiệp. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ chiêm xuân; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học và đánh bắt, phát triển nuôi trồng thuỷ sản; chủ động phòng chống dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tổ chức phát động Tết trồng cây trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu trồng khoảng 1 triệu cây trở lên. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát huy tối đa năng lực sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân, bảo đảm văn minh, lịch sự, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định; tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá, lễ hội, du lịch trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình văn hóa đang triển khai. Đảm bảo cân đối cung cầu và bình ổn giá cả hàng hóa tiêu dùng sau Tết; tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona gây ra, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ những người từ các vùng có dịch bệnh Corona đến Thanh Hóa. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ giao quân và công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2020, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch; giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, khu kinh tế và các khu công nghiệp; tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tập trung thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm mới.

Minh Hiếu