Tất cả để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch!

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia, từ ngày 1-4-2020 đến nay, cả nước ta bước sang một giai đoạn mới với nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện giãn cách xã hội nhằm kiểm tra và ngăn chặn quyết liệt sự lây lan của dịch Covid-19; kèm theo đó là hàng loạt chủ trương, biện pháp rất cụ thể để thực hiện mục tiêu cao cả nói trên.

Ảnh minh họa.

Một giai đoạn mới của cuộc chiến với bao nhiệm vụ cam go, đã và đang được triển khai mạnh mẽ! Với tinh thần bình tĩnh, tự tin, các bộ, ban, ngành và cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân ta từ nông thôn đến thành thị, trong ba tháng qua đã khẩn trương “vào cuộc”; và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng: Tính đến ngày 7-4-2020, Việt Nam có 245 ca mắc nhiễm (xếp thứ 96 trong số hơn 200 quốc gia có người bị nhiễm vi-rút corona); trong đó có 95 người đã được chữa khỏi, trở về với người thân sum họp. Điều đặc biệt là, Việt Nam là một trong ba nước chưa có ca nào tử vong. Lý giải nguyên nhân thành công quan trọng này, rất nhiều tờ báo lớn ở châu Âu đã quan sát, phân tích nhiều khía cạnh để đưa ra mấy nhận xét cơ bản sau đây:

Thứ nhất, Việt Nam đã thực hiện chiến lược “cách ly tập trung” (tờ Financial Time gọi là chiến lược “chi phí thấp”, “nghiêm ngặt” và “tấn công”). Theo báo, khác với nhiều nước, Việt Nam mở rộng tìm tất cả những người tiếp xúc ở vòng hai, vòng ba, vòng bốn để cách ly hoặc hạn chế tiếp xúc. Mọi trường học, các khu du lịch, giải trí... đều được đóng cửa.

Thứ hai, tăng cường giám sát ở mọi cấp độ với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát hiện, sàng lọc những người bị lây nhiễm.

Thứ ba, Việt Nam đã nêu những khẩu hiệu có tính hiệu triệu, động viên, phổ biến chủ trương, biện pháp, hướng dẫn nhân dân tự nguyện làm theo. Trong việc này, chiếc loa ở các phường, xã có tác dụng cao. Họ nhấn mạnh, truyền thông Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, khơi dạy lòng yêu nước của nhân dân, biểu dương kịp thời những tấm gương tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ chống dịch.

Thứ tư, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Theo họ, sự thành công bước đầu này, đã làm tăng thêm lợi thế chính trị của đảng cầm quyền. Nhiều báo ca ngợi ý thức tự giác của các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế... đã tự nguyện chấp nhận thiệt hại lợi ích trước mắt để phục vụ nhiệm vụ chống dịch. Nhân dân cả nước hưởng ứng mạnh mẽ Lời kêu gọi quyên góp của Chính phủ để mua sắm thêm thiết bị y tế chữa bệnh cũng như trợ giúp cuộc sống khó khăn của những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Thứ năm, ít có nước nào, các lực lượng quân đội, công an tự nguyện, dũng cảm chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng, huy động tối đa lực lượng và phương tiện hậu cần phục vụ có kết quả nhiệm vụ chống dịch. Ngành y tế Việt Nam có đội ngũ thầy thuốc tâm huyết với trình độ chuyên môn cao, đã cứu chữa nhiều người khỏi bệnh.

Thứ sáu, Việt Nam đã làm tốt việc chủ động công khai, minh bạch số người bị nhiễm và phân loại cụ thể; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là hỗ trợ một nước láng giềng các thiết bị y tế phục vụ chống dịch.

Trên cơ sở những bài học thành công nêu trên, không chủ quan, tự mãn, cả nước đang bước vào giai đoạn quyết định nhằm đánh bại đại dịch với tinh thần và ý chí Việt Nam, sử dụng các biện pháp tổng hợp về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... Ngày 5-4 vừa qua, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp Chính phủ nêu nhiều giải pháp về an sinh xã hội đi liền phát triển kinh tế - xã hội, thông qua những kịch bản rất cụ thể cần thực hiện song song với nhiệm vụ chống dịch. Chính phủ đã thông qua gói hỗ trợ chống dịch với số tiền là 62 nghìn tỷ, kịp thời hỗ trợ 20 triệu người thuộc 6 nhóm đối tượng đang gặp đời sống khó khăn do dịch bệnh; trong đó dành sự ưu tiên các đối tượng người nghèo, cận nghèo, người có công, lao động có hợp đồng bị nghỉ việc không lương, lao động tự do không có việc làm... Thủ tướng nhấn mạnh, một mặt tập trung cứu chữa người bệnh; mặt khác đồng thời chăm lo duy trì, ổn định đời sống các tầng lớp nhân dân; giao các bộ, ngành trình các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay trong và sau kết thúc dịch bệnh.

Không có chiếc “đũa thần” nào thay thế sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân ta sát cánh cùng Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh của con cháu Lạc Hồng cần được phát huy cao nhất trong thời kỳ đầy cam go, thử thách này, nhưng sẽ mở ra tiền đồ tươi sáng của dân tộc Việt Nam ta!

Hồng Vinh