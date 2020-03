Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Với đặc thù là đơn vị liên quan đến thu hút đầu tư cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, nên Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (BQL KKTNS&CKCN) tỉnh luôn chú trọng việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Từ nhiều năm nay, ngay từ những ngày đầu năm mới dương lịch, đảng ủy ban đều xây dựng và ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của cả năm. Cùng với đó, chương trình công tác từng tháng của Đảng ủy BQL KKTNS&CKCN tỉnh cũng được xây dựng, từ đó có sự phân công trách nhiệm cho từng thành viên cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hàng hóa thông qua Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

Các chương trình công tác của cấp ủy chủ yếu xoay quanh nhiệm vụ ban đã được UBND tỉnh giao. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là công tác xúc tiến đầu tư với nhiều đổi mới. Từ sự định hướng, lãnh đạo của Đảng ủy, BQL KKTNS&CKCN tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, biên soạn các tài liệu xúc tiến đầu tư bằng các ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga. Trong năm 2019 và các tháng đầu năm 2020, ban đã tổ chức đón tiếp và hỗ trợ cho gần 30 đoàn doanh nghiệp, chủ đầu tư quốc tế và hàng trăm đoàn doanh nghiệp, chủ đầu tư trong nước đến tìm hiểu điều kiện và cơ hội đầu tư. Trong số đó, có nhiều tập đoàn kinh tế lớn của thế giới như: Exxon Mobil (Hoa Kỳ), Foxxcon (Đài Loan), Huyndai (Hàn Quốc), Mintal (Hồng Kông), INTCO (Singapore), Chuwa Busan (Nhật Bản)... Nhiều tập đoàn đã ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư, hứa hẹn nhiều dự án lớn sẽ được đầu tư vào Thanh Hóa trong tương lai không xa. Cũng từ công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư khá hiệu quả, trong gần 15 tháng qua, đã có gần 100 dự án đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh cũng như KKTNS. Lũy kế đến nay, KKTNS&CKCN tỉnh đã thu hút được hơn 600 dự án.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng trở thành nhiệm vụ được Đảng ủy BQL KKTNS&CKCN tỉnh coi là nhiệm vụ quan trọng, luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện. Ban xác định, các thủ tục hành chính đơn giản và nhanh gọn chính là điều kiện để thu hút đầu tư cũng như giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Do đó, việc thực hiện tiêu chí “4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh luôn được ban chú trọng, đồng thời xây dựng mục tiêu “Cơ quan hành chính phục vụ”. Kể từ đầu năm 2019 đến nay, ban đã thực hiện cơ chế giải quyết thủ tục hành chính “Một cửa tại chỗ”. Đã có doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn thành giải quyết các thủ tục hành chính ngay trong ngày, thay vì 20 ngày theo quy định của thủ tục đó. Hiện, ban đang thực hiện giảm từ 30 đến 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Ngoài các quy định chung, ban còn xây dựng quy trình nội bộ với 56 thủ tục hành chính để đẩy nhanh giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Khoảng 3 năm gần đây, mỗi năm, ban đều tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, phần lớn trong số đó được giải quyết xong trước so với thời gian quy định. Sau khi giải quyết xong, có 46 thủ tục hành chính trong danh mục được ban tạo điều kiện gửi trả qua đường bưu điện.

Đảng ủy BQL KKTNS&CKCN tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các buổi học tập, quán triệt, triển khai việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thông báo các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Hiện nay, đảng ủy ban đang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tiễn cũng thúc đẩy Đảng ủy BQL KKTNS&CKCN tỉnh lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ. Trên cơ sở Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý KCN và KKT và Quyết định số 279/QĐ-UBND, ngày 16-1-2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về chức năng, quyền hạn, đảng ủy và lãnh đạo ban đã sắp xếp, kiện toàn bộ máy cơ quan bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đảng ủy cũng lãnh đạo ban chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại KKTNS&CKCN để kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Bài và ảnh: Lê Đồng