Tăng cường quản lý người từ các quốc gia có dịch COVID-19 về Thanh Hóa

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt chú trọng các giải pháp về giám sát, cách ly ngăn ngừa lây lan nguồn bệnh nên chỉ có một trường hợp nhiễm bệnh đã được điều trị, chữa khỏi và không lây lan thứ phát sang các đối tượng khác, hiện đang thực hiện các thủ tục công bố hết dịch.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tại một số quốc gia có quan hệ hợp tác sâu rộng với Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng như Hàn Quốc, Nhật Bản. Nếu không tập trung chỉ đạo quản lý, tổ chức giám sát chặt chẽ người từ các quốc gia có dịch về Thanh Hóa, nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan trên địa bàn tỉnh rất lớn. Để triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý, giám sát chặt chẽ người từ các quốc gia có dịch về Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan, trong đó tập trung chi đạo, triển khai quyết liệt các nội dung sau:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế 14 ngày đối với những người có liên quan về dịch tễ nguy cơ là nguồn lây nhiễm (đến từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc) và người Thanh Hóa trở về từ Hàn Quốc và các quốc gia có dịch; cụ thể, việc giám sát, cách ly được thực hiện như sau:

Đối với những người Hàn Quốc và Việt Nam từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc và các quốc gia đang có dịch có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải được giám sát, theo dõi cách ly tại các bệnh viện và xử lý như đối với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Đối với những người Hàn Quốc và người Việt Nam từ hoặc đi qua thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc và các quốc gia đang có dịch không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện hoặc tại Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh về Việt Nam.

Đối với những người đi qua Hàn Quốc, người Việt Nam từ Hàn Quốc và các quốc gia đang có dịch (ngoài khu vực hoặc không đi qua vùng đang có dịch) mà không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thực hiện cách ly tại nơi ở (tại nhà, cơ quan, xí nghiệp, khách sạn...) dưới sự theo dõi, giám sát của y tế địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu phương án dự phòng bố trí điếm cách ly đối với người nước ngoài, bệnh viện dã chiến khi tình hình dịch có những diễn biến phức tạp, lan rộng; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên cập nhật nắm chắc tình hình dịch bệnh; cập nhật nắm vững danh sách người của địa phương đang đi lao động, sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc và các quốc gia có dịch; cập nhật danh sách những người trở về địa phương từ chưa qua 14 ngày để chỉ đạo Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống y tế địa phương thực hiện việc cách ly y tế và giám sát, xử lý dịch. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chủ động triển khai, chỉ đạo đến tổ dân phố, cụm dân cư, tổ liên gia, các hộ gia đình để nắm vững danh sách người của địa phương đang đi lao động, sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc và các quốc gia có dịch; những người trở về địa phương, các di biến động của người dân; tổ chức tuyên truyền đế những người từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch tự giác khai báo, chấp hành quy định cách ly; Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp bỏ sót người từ vùng dịch về mà không khai báo với cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, phòng, chống dịch. Khẩn trương xây dựng phương án bố trí khu cách ly tập trung tại mỗi huyện, thị xã, thành phố và chuấn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức cách ly nguồn lây khi tình huống dịch lan rộng (đủ cho cách ly từ 20 - 30 người và có thể mở rộng); đảm bảo công tác trật tự, trị an khu vực cách ly tập trung. Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố nắm chắc số lượng khách du lịch và người qua lại, lưu trú trên địa bàn có yếu tố liên quan đến từ vùng dịch (kể cả trong nước và ngoài nước), thông báo cho Trung tâm Y tế và phối hợp thực hiện cách ly y tế theo quy định. Chỉ đạo Trung tâm Y tế làm nhiệm vụ đầu mối thống kê báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh, kết quả thực hiện công tác giám sát, phòng, chống dịch tại địa phương; thực hiện báo cáo trước 12h00 hàng ngày, gửi về Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp có lao động là người từ các quốc gia có dịch nhập cảnh vào Thanh Hóa, người Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch thực hiện việc phân loại đối tượng để quản lý, giám sát, cách ly y tế dưới sự theo dõi giám sát của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời thực hiện cung cấp thông tin hàng ngày cho Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19). Rà soát danh sách các lao động người Thanh Hóa đang lao động, học tập, làm việc tại Hàn Quốc và các quốc gia có dịch, thông báo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp theo dõi, kịp thời giám sát ngay từ khi họ có kế hoạch trở về Thanh Hóa.

Công an tỉnh rà soát, cung cấp thông tin các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc và các quốc gia có dịch, đặc biệt các trường hợp đến hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang - Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam cho Sở Y tế để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo hướng dẫn. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa, Cảng vụ hàng không, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển, kịp thời phát hiện những người có yếu tố dịch tễ liên quan để thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi cách ly y tế theo quy định. Triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các khu vực cách ly và trên địa bàn tỉnh.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập phòng, chống dịch do vi rút SARS-CoV-2 theo kế hoạch của Bộ Quôc phòng; chủ động phối hợp với các sở, ngành trong đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn đóng quân. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly trong vòng 14 ngày tại khu cách ly tập trung những công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các vùng có dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, khuyến cáo người dân không nên đi đến các vùng có dịch, những trường hợp có nhu cầu đến, trở về Thanh Hóa từ vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế cho cơ quan chức năng và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Thực hiện kịp thời chỉ đạo của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về nhập cảnh, đối với người đến từ vùng dịch, nhất là từ các quốc gia lân cận trong khu vực; tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp rà soát, kiểm tra chấn chỉnh kịp thời việc kỳ thị, phân biệt đối xử với người nước ngoài trong việc phòng, chống dịch bệnh do Covid-19.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan bố trí kinh phí hỗ trợ ăn uống, sinh hoạt,... tại khu cách ly tập trung theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các điểm cách ly tại các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế để thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh và tăng cường thực hiện các chương trình tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19. Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện thị xã, thành phố, hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19; đồng thời, quán triệt việc tự giác khai báo, chủ động phát hiện, giám sát tại cộng đồng dân cư và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 tại địa bàn sinh sống.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, phối hợp có hiệu quả trong việc giám sát, cách ly y tế và phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31-1-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn ban chỉ đạo có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Trưởng các ban; ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động người nước ngoài khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

BĐT