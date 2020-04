Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không Thọ Xuân

UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện vận tải hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Ảnh minh họa.

Theo đó, đồng ý cho các hãng hàng không (Vietnam Airline, VietJet Air, Bamboo airway) tiếp tục thực hiện khai thác đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh với tần suất mỗi hãng 1 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay, số lượng hành khách và sắp xếp hành khách trên mỗi chuyến bay, loại tàu bay khai thác theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Việc thực hiện kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đối với hành khách theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam.

Về công tác kê khai y tế để thực hiện kiểm soát dịch COVID-19 đối với hành khách đi, đến Cảng hàng không Thọ Xuân được thực hiện như sau:

- Đối với hành khách đến: Sử dụng biểu mẫu kê khai y tế đối với hành khách đến theo quy định của Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 25-6-2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới, nhưng phải bổ sung thêm thông tin nơi hành khách đến (huyện, thị xã, thành phố, phường, xã, cơ quan, đơn vị công tác).

- Đối với hành khách đi: Sử dụng biểu mẫu kê khai theo y tế quy định của Nghị định 89/NĐ-CP ngày 25-6-2018 của Chính phủ.

Yêu cầu đối với Cảng hàng không Thọ Xuân và các hãng hàng không thực hiện kê khai:

- Đối với hành khách đến: Các hãng hàng không phát tờ khai y tế cho hành khách kê khai ngay trên tàu bay; nếu hành khách chưa kê khai, yêu cầu kê khai đầy đủ trước khi cho xuống tàu bay;

- Đối với hành khách đi: Kê khai ngay trong quá trình làm thủ tục và thực hiện các quy định của các hãng hàng không.

Phối hợp với Trung tâm kiểm dịch Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) để kiểm tra y tế hành khách đến, đi và gửi CDC Thanh Hóa lưu giữ tờ khai y tế. Bên cạnh đó, thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh tàu bay, điều kiện y tế cho đội ngũ phi công, tiếp viên hàng không và hành khách theo đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam. Khi có nhu cầu khử khuẩn tàu bay, liên hệ trực tiếp với CDC Thanh Hóa.

Cảng hàng không Thọ Xuân đảm bảo các điều kiện cần thiết về vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không theo quy định; cử cán bộ tham gia cùng CDC Thanh Hóa để thực hiện kê khai y tế, đo thân nhiệt đối với hành khách đến.

Sở Y tế chỉ đạo CDC Thanh Hóa trực tiếp nắm bắt và thực hiện kiểm soát tình hình dịch bệnh đối với hành khách đi và đến tại Cảng hàng không Thọ Xuân; cử cán bộ kiểm soát khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt tại Cảng hàng không Thọ Xuân; lưu giữ các thông tin của hành khách và gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan nơi có hành khách đến để phối hợp theo dõi định kỳ hàng ngày. Chủ động xử lý phun khử khuẩn tàu bay khi có đề nghị của các hãng hàng không. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các yếu tố ảnh hương có khả năng gây nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng thì Sở Y tế, CDC Thanh Hóa kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Thọ Xuân nắm bắt kế hoạch của tỉnh để có phương án phối hợp với Cảng vụ hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Thọ Xuân đảm bảo an ninh trật tự, xử lý kịp thời các tình huống, nhất là các đối tượng chống đối việc kiểm tra y tế, đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Sở Giao thông vận tải thông báo các đơn vị vận tải để có kế hoạch vận tải hành khách trong nội tỉnh đi đến Cảng hàng không Thọ Xuân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền để nhân dân được biết kế hoạch khai thác đường bay.

Đề nghị Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Thọ Xuân, trên cơ sở các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam và chấp thuận của tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Thực hiện kiểm tra, nếu đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên, chủ động báo cáo Cục Hàng không Việt Nam cho phép chuyến bay thực hiện kể từ 19h00 ngày 23-4-2020. Chủ động phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Việc triển khai hoạt động trở lại của các hãng hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19, do đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

BĐT