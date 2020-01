Tăng cường phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chiều 14-1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Những thành tích, kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng công an đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, triển khai đợt cao điểm bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020, sau gần 2 tháng ra quân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây mất ANTT, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các buổi tiếp dân của lãnh đạo tỉnh… Lực lượng Cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã triển khai, quán triệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, phát hiện 198 vụ, 460 đối tượng; trong đó 5 vụ giết người, 1 vụ vô ý làm chết người, 52 vụ cố ý gây thương tích, 6 vụ cướp tài sản… Phát hiện, xử lý 78 vụ, 124 đối tượng phạm tội và liên quan đến ma túy. Khởi tố 69 vụ, 102 bị can; xử lý hành chính 9 vụ, 22 đối tượng, thu giữ trên 2,3kg heroin, 5,01 gam ma túy tổng hợp, 1.952 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 64 vụ vi phạm về tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng công an Thanh Hóa trong năm 2019 và sau gần 2 tháng cao điểm ra quân bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý, công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí và Công an tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời thông tin, nhất là các điển hình trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; những vụ án, vụ việc xã hội quan tâm để định hướng dư luận kịp thời.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao những ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tri ân những tình cảm tốt đẹp mà các cơ quan báo chí đã giành cho lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, biểu dương, nhân rộng các tấm gương trong phòng chống tội phạm, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, qua đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Hương