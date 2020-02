Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 1561-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa) khuyến khích học sinh đeo khẩu trang đến trường phòng lây nhiễm bệnh.

Công văn nêu rõ: Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đã xảy ra tại Trung Quốc, lây lan ra 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nước ta. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh. Hiện nay dịch bệnh này chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Nhận định tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan rộng và bùng phát cao.

Trên địa bàn tỉnh ta, đã có 1 người ở xã Định Hòa, huyện Yên Định bị dương tính với chủng mới của vi rút nCoV; có 2 người (1 người ở xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia; 1 người ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống) có biểu hiện nghi nhiễm vi rút nCoV. Trong 3 người nêu trên, có 2 người làm việc ở Trung Quốc, 1 người làm việc ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về quê nghỉ Tết. Cả 3 người này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra; đồng thời tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

Xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút nCoV gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành đề ra. Huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan; đồng thời tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra; chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các địa phương đã có người bị dương tính hoặc nghi nhiễm vi rút nCoV thực hiện quyết liệt các biện pháp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất lây lan của dịch bệnh; dự trữ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ công dân Thanh Hóa ở nước ngoài trở về Thanh Hóa; người nước ngoài đến Thanh Hóa, đặc biệt là người đến từ nơi đang có dịch bệnh; nếu có nghi ngờ bị nhiễm vi rút nCoV phải tiến hành cách ly ngay và có biện pháp xử lý phù hợp.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất cho việc phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung cao nhất phòng, chống dịch.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để tất cả người dân đều nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra, thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân tự phòng là chính. Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ngành chức năng nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nội dung của Công văn này, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

BĐT