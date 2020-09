Tân Phúc đưa nghị quyết đại hội đảng bộ xã vào cuộc sống

Ngay sau khi tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, Đảng ủy xã Tân Phúc (Nông Cống) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị, đoàn thể xã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ xã vào cuộc sống.

Công sở xã Tân Phúc được đầu tư xây dựng khang trang.

Trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phúc đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đã đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2020 đạt trên 495 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015; năng suất lúa bình quân hằng năm đạt 12,5 tấn. Công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và có bước tăng trưởng khá, phát triển đa dạng. Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2019 đạt 46,37 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015, vượt 11,2% so với chỉ tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015, vượt 4,6% so với mục tiêu đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Bích, bí thư đảng ủy xã cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Phúc đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổng sản lượng lương thực từ cây lúa bình quân hàng năm đạt 3.237 tấn; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 50 ha; số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025 là 15 doanh nghiệp; bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông đến năm 2025 đạt 100%. Hệ thống giao thông, kênh mương chính nội đồng được bê tông hóa đạt 90%; đến năm 2025 có 100% số thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu... Để đạt được mục tiêu trên, đảng bộ xã đề ra các giải pháp, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi liên kết. Phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

Để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, ban chấp hành đảng bộ xã đã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kiện toàn các ban, các chức danh theo quy định; chỉ đạo các chi bộ, đơn vị, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể đảng viên, Nhân dân. Song song với việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảng ủy giao UBND xã tiến hành khảo sát, tổng hợp, xác định chính xác các loại đất hiện có của địa phương gồm: đất chuyên dùng, đất vườn, đất ao, đất chuyển đổi từ đất lúa sang đất vườn... trên cơ sở đó có phương án cơ cấu lại ngành nông nghiệp để đạt hiệu quả cao hơn. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ HTX, các cá nhân thực hiện việc tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn, với phương châm sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, làm tốt công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho Nhân dân, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp.

Bên cạnh đó, đảng ủy xã đang tập trung mở rộng quy mô sản xuất của HTX tiểu thủ công nghiệp trong sản xuất các mặt hàng mây tre xuất khẩu, các công ty, doanh nghiệp may gia công trên địa bàn; đồng thời duy trì các ngành nghề hiện có như mộc, nề, hàn gia công, kinh doanh vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Ngoài ra, tập trung huy động nguồn lực tại chỗ hợp pháp, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là nguồn hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới nâng cao và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, chung sức và đồng lòng, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Tân Phúc đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Yến Vy