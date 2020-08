Sức lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP Sầm Sơn đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, động lực mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Sầm Sơn.

Để tạo sức lan tỏa trong thực hiện phong trào thi đua, cùng với triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua chung của cả nước, của tỉnh, hàng năm UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua. Trong đó, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cũng như tình hình thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; thành lập các cụm thi đua, tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các cụm. Ngoài ra, UBND thành phố còn chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn các tập thể, cá nhân có khả năng phát huy phấn đấu trở thành những điển hình tiên tiến; đồng thời có chính sách hỗ trợ, đầu tư, xây dựng để chỉ đạo các điển hình tiên tiến như hỗ trợ mô hình sản xuất nước mắm sạch; làm nem đạt chuẩn an toàn thực phẩm; bán hải sản sạch; trồng rau an toàn.

Bám sát định hướng, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với những việc làm thiết thực, cụ thể trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Với việc triển khai và phát động các phong trào thi đua yêu nước bằng những nội dung cụ thể, thiết thực, các phong trào thi đua đã được cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, nổi bật là thành phố đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư... Và đã thu hút được ngày càng nhiều các dự án, có quy mô lớn làm thay đổi diện mạo đô thị du lịch. Theo đó, tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 ước đạt 20.640 tỷ đồng (tăng 2,06 lần so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra); tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 17,8% (vượt 1,3% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 57,72 triệu đồng (gấp 1,6 lần so với năm 2015). Trong phong trào thi đua phát triển du lịch, dịch vụ, thành phố đã tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, lễ hội; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch... góp phần nâng tầm du lịch Sầm Sơn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Giai đoạn 2016-2020 Sầm Sơn ước đón được 22,53 triệu lượt khách (gấp 1,69 lần giai đoạn 2011-2015), doanh thu ước đạt 19.212 tỷ đồng (gấp 2,78 lần giai đoạn 2011-2015), chiếm trên 50% tổng lượt khách và doanh thu của toàn tỉnh. Năm 2017 Sầm Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là một trong 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam. Những năm qua du lịch tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với mục tiêu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Đặc biệt, phong trào “Hộ gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hàng năm tăng trên 3% kế hoạch tỉnh giao. Giai đoạn 2016-2020, thành phố có 1 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương và 40 hộ cấp tỉnh. Riêng năm 2019 thành phố có 40 hộ lợi nhuận trên 700 triệu đồng/năm, 122 hộ lợi nhuận từ 500 triệu đồng/năm trở lên. Đối với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng với các nguồn lực của Nhà nước, của thành phố, nhiều hộ gia đình đã hiến hàng trăm m2 đất, tiền mặt, ngày công lao động để mở rộng đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo vườn tạp... Đến cuối năm 2019, thành phố có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở đăng ký của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị được gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Do vậy, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu do nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Bài và ảnh: Duy Sơn